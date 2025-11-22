Η Αθήνα μπαίνει και επίσημα σε εορταστικούς ρυθμούς, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε την ημερομηνία φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Συντάγματος: Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Το δέντρο –που φτάνει στην πόλη από τη Βυτίνα Αρκαδίας– θα βρίσκεται στην Αθήνα από τις 20 Νοεμβρίου, ώστε τα συνεργεία του δήμου να ξεκινήσουν άμεσα τον στολισμό.

Ήδη το κέντρο της Αθήνας έχει αρχίσει να αποκτά εορταστικό χρώμα, με τον στολισμό στους βασικούς δρόμους να έχει τοποθετηθεί και να δοκιμάζεται, ώστε η πόλη να είναι πανέτοιμη για τις γιορτές.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, που τοποθετήθηκε νωρίς το πρωί στην Πλατεία Συντάγματος αφού ταξίδεψε από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της πρωτεύουσας στο γιορτινό κλίμα.

Ανανεωμένος στολισμός και ενεργειακή αναβάθμιση

Ο Δήμος Αθηναίων έχει προετοιμάσει έναν πλήρως αναβαθμισμένο χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, με νέο φωτισμό LED για εξοικονόμηση ενέργειας, περισσότερες γιορτινές κατασκευές και ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που υπόσχεται να απλωθεί σε κάθε γειτονιά.

Όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας:

«Φέτος δημιουργήσαμε ένα εορταστικό σκηνικό που ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Θέλουμε ολόκληρη η πόλη να “ντυθεί” με τη χαρά των Χριστουγέννων. Σας καλώ να φωτίσουμε μαζί την Αθήνα στις 27 Νοεμβρίου».

Το πρόγραμμα της μεγάλης βραδιάς

Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει:

17:00 – Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Big Band του Δήμου Αθηναίων

18:00 – Γιορτινή μουσική «παρέλαση» της Φιλαρμονικής Ορχήστρας από την Ερμού προς το Σύνταγμα

19:30 – Επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον δήμαρχο

Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι Κρατερός Κατσούλης και Ντόρα Μακρυγιάννη.

Από τις 18:30 έως 20:30, ο Πάνος Μουζουράκης θα παρουσιάσει ένα ειδικά διαμορφωμένο live show με αγαπημένες επιτυχίες, συνοδευόμενος από την μπάντα του και με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου.

Η εκδήλωση θα είναι πλήρως προσβάσιμη στο κοινό, με παράλληλη απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον διερμηνέα Πολύβιο Κοσμάτο.

Η Αθήνα, λοιπόν, μετρά αντίστροφα για τη στιγμή που θα φωτιστεί και θα γεμίσει μουσική, χρώμα και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

