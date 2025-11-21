Ρόδος: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της ένοπλης επίθεσης στο σπίτι επιχειρηματία

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των δραστών της ένοπλης επίθεσης στη Ρόδο, μια υπόθεση που χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως «μαφιόζικο χτύπημα». Στην εξιχνίαση συνέδραμε ειδική ομάδα δέκα ατόμων, γνωστή ως το «ελληνικό FBI», η οποία εργάστηκε συντονισμένα για να εντοπίσει τα ίχνη τους.

Οι τρεις δράστες και το ταξίδι προς τη Ρόδο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες — ένας Έλληνας και δύο αλλοδαποί — έφτασαν στο νησί τέσσερις ημέρες πριν την επίθεση.

Το όχημα διαφυγής τους μεταφέρθηκε επίσης στη Ρόδο με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά.

Με βάση περιοχή κοντά στο Φυτώριο της Ρόδου, έστησαν σημείο παρακολούθησης, καταγράφοντας κινήσεις και συνήθειες του επιχειρηματία, σχεδιάζοντας με λεπτομέρεια τη δράση τους.

Το λάθος που τους πρόδωσε

Παρά την οργανωμένη προετοιμασία, οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν μέσα από υλικό που συνέλεξαν από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Το στοιχείο που τελικά αποκάλυψε την ταυτότητά τους ήταν, όπως αναφέρει η Ροδιακή, ο ερασιτεχνικός τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν σε ορισμένα στάδια των προετοιμασιών.

Η διαφυγή μετά την επίθεση

Αμέσως μετά το χτύπημα, οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα διαφυγής στο Φυτώριο και έφυγαν αεροπορικώς για Αθήνα, με πτήση μέσω Καρπάθου.

Οι αρχές ερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο ο ηθικός αυτουργός να βρίσκεται στην πρωτεύουσα.

Εκτιμάται ότι γνώριζαν με ακρίβεια την επιστροφή του επιχειρηματία στη Ρόδο, δύο ημέρες πριν από την ένοπλη επίθεση.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025.

Οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα προς τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού και, αποχωρώντας, άφησαν στην κεντρική είσοδο ένα μαύρο στεφάνι.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου περισυνέλεξε 14 κάλυκες από τον κήπο, καθώς και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν στους αυτουργούς της επίθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, των οποίων τα στοιχεία έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.

