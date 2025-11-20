Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι τέσσερις συλληφθέντες για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στο σύνολό τους κάθε εμπλοκή, με τον 37χρονο – στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος – να αποποιείται όλες τις κατηγορίες.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή μου τα είχα για την προσωπική μου ασφάλεια. Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία… Ψάξτε αλλού τους δράστες».

Σε βάρος των τεσσάρων έχουν ασκηθεί βαριές κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ των οποίων:

εγκληματική οργάνωση

ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα

διακίνηση, αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών

νομιμοποίηση παράνομων εσόδων

καθώς και άλλες πλημμεληματικές κατηγορίες.



Το χρονικό της δολοφονίας

Η εκτέλεση του 42χρονου Γιάννη Λάλα σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, στη βεράντα του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αράχωβα.

Ο Λάλας και ο αδελφός του είχαν κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, όμως αμφότεροι είχαν κριθεί αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Τα ευρήματα στα σπίτια των συλληφθέντων

Οι Αρχές εντόπισαν σε σπίτια και χώρους που σχετίζονται με τους κατηγορούμενους:

8 όπλα

100.000–110.000 ευρώ σε μετρητά

χρυσές λίρες

Από αυτά, 70.000 ευρώ βρέθηκαν στο σπίτι του 37χρονου στην Αθήνα. Οι δύο νεαροί με βοηθητικό ρόλο φέρονται να είχαν λάβει περίπου 10.000 ευρώ ο καθένας.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η ομάδα ετοίμαζε νέο χτύπημα.

Διαβάστε ακόμα: Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία - Πότε σταματούν τα δρομολόγια και τι ζητούν οι ιδιοκτήτες