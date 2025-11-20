Νέα μαρτυρία από dealer παράνομου χαρτοπαικτικού κέντρου φωτίζει τις τελευταίες ώρες του Παντελή Παντελίδη. Τι λέει ο φίλος του τραγουδιστή, τι κατέθεσε ο μάρτυρας, και η οργισμένη παρέμβαση της μητέρας που ζητά επανεξέταση της υπόθεσης.

Εννέα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη, μια νέα μαρτυρία από άτομο που εργαζόταν ως dealer σε παράνομο χαρτοπαικτικό κέντρο στο Ελληνικό έρχεται να ανατρέψει δεδομένα και να επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο. Την ίδια ώρα, η μητέρα του τραγουδιστή παρεμβαίνει με σκληρή δήλωση και ζητά εκ νέου άνοιγμα της δικογραφίας, κάνοντας λόγο για «πολλά κενά».

Ο τραγουδιστής στο παράνομο στέκι – Ποτό, χαρτιά και κατάρρευση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, την οποία παρουσίασε η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων», ο Παντελίδης έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, συνοδευόμενος από τη Φρόσω και τη Μίνα. Ο dealer ανέφερε ότι ο τραγουδιστής παρήγγειλε ένα μπουκάλι ουίσκι και δύο σαμπάνιες, πραγματοποιώντας έντονη κατανάλωση αλκοόλ μέχρι τις 6:30.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε γύρω στις 7:30 και, όπως κατέθεσε, ο Παντελίδης ήταν εμφανώς μεθυσμένος και αδύναμος να περπατήσει, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στον καναπέ. Αν και του προσφέρθηκε καφές, δεν τον κατανάλωσε.

«Η Φρόσω οδηγούσε» – Τι υποστηρίζει ο μάρτυρας

Ο dealer υποστηρίζει πως ο Χριστόφορος ζήτησε από τη Φρόσω να οδηγήσει εκείνη το όχημα, κάτι που –σύμφωνα με τον ίδιο– η νεαρή γυναίκα αποδέχθηκε. Ο τραγουδιστής φέρεται να παραπάτησε και να έπεσε στα χαλίκια πριν τον βοηθήσει να μπει στη θέση του συνοδηγού. Η Φρόσω φέρεται να μπήκε στο τιμόνι και η Μίνα στο πίσω κάθισμα.

Ωστόσο, η κατάθεση αυτή είχε κριθεί αναξιόπιστη στην αρχική δικογραφία ως προς τη θέση των επιβαινόντων.

Ο φίλος του Παντελίδη: «Του είπα δύο φορές να αφήσει τη Φρόσω να οδηγήσει»

Δεύτερη μαρτυρία ήρθε από φίλο του τραγουδιστή, που βρισκόταν στο ίδιο σπίτι. Ο ίδιος κατέθεσε πως είδε τον Παντελίδη να έχει καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και ζήτησε από τη Φρόσω να οδηγήσει «για καλό και για κακό», προσθέτοντας πως έλαβε δύο φορές καταφατική απάντηση.

Η μητέρα του Παντελίδη: «Ζητώ να ανοίξει ξανά η υπόθεση – Υπάρχουν κενά»

Η μητέρα του τραγουδιστή, σε μια σπάνια και ιδιαίτερα φορτισμένη παρέμβαση, έκανε λόγο για παραπληροφόρηση και ασέβεια προς το παιδί της, προειδοποιώντας για νομικές ενέργειες:

«Δεν θα επιτρέψω κανέναν να χρησιμοποιεί το όνομα του Παντελή για δημοσιότητα. Ζητώ να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Υπάρχουν πολλά κενά που καταργούν μέχρι και τους νόμους της Φυσικής».

Η ίδια εξέφρασε πικρία για τις δύο επιζήσασες του δυστυχήματος:

«Έπρεπε να έρθουν στην οικογένεια να πουν τι συνέβη. Αντί για αυτό, δεχτήκαμε πόλεμο».

Καταλήγοντας, ζήτησε να βρεθεί εισαγγελέας που θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και επανέλαβε:

«Δεν ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα. Την αλήθεια ψάχνουμε».

