Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες και βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 58χρονου οδηγού από 29χρονο στον Νέο Κόσμο.

Η στιγμή του ψεκασμού με σπρέι πιπεριού

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από γυμναστήριο.

Στο βίντεο, το λευκό αυτοκίνητο του 58χρονου πλησιάζει τον νεαρό που φορά κράνος δίπλα στη μηχανή του. Ο 58χρονος βγάζει το σπρέι και τον ψεκάζει μέσα από το παράθυρο, με τον 29χρονο να τινάζεται προς τα πίσω. Ακολουθεί ένταση: ο νεαρός χτυπά το παρμπρίζ και ο 58χρονος φεύγει με το αυτοκίνητο, ενώ ο 29χρονος ανεβαίνει στη μηχανή και τον καταδιώκει.

Το βίντεο της δολοφονικής επίθεσης

Σε δεύτερο βίντεο, φαίνεται το όχημα του θύματος να προσκρούει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι δύο μηχανές που τον καταδίωξαν βρίσκονται λίγα μέτρα πίσω.

Ο 29χρονος κατηγορούμενος πλησιάζει με απόλυτη ψυχραιμία, σταθεροποιεί τη μηχανή του και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα καταφέρει 15 βίαια χτυπήματα στο κεφάλι του 58χρονου.

Σοκαριστικά ευρήματα ιατροδικαστή – Ίχνη στραγγαλισμού

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτει ότι ο 58χρονος δεν δέχτηκε μόνο γροθιές:

φέρει ίχνη στραγγαλισμού,

έχει σπασμένο το αριστερό τμήμα του υοειδούς οστού,

στο πρόσωπο εντοπίστηκαν χτυπήματα από γροθιές και πρόσκρουση στο τιμόνι,

καταγράφηκαν επίσης κατάγματα σε θώρακα και πλευρά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μαρτυρία πατέρα του 21χρονου συνοδηγού – «Με εκβίαζε ο 29χρονος»

Ο πατέρας του 21χρονου που ήταν παρών στο περιστατικό –και αφέθηκε ελεύθερος– δηλώνει ότι το παιδί του δεν συμμετείχε στον ξυλοδαρμό.

Αποκαλύπτει όμως ότι τα δύο μηχανάκια της καταδίωξης ήταν δικά του και ότι ο 29χρονος του τα είχε πάρει εδώ και μήνες, αρνούμενος να τα επιστρέψει.

«Μου ζητούσε να του μεταβιβάσω το μηχανάκι για να μου δώσει πίσω το αυτοκίνητο. Δεχόμουν απειλές», αναφέρει, καταγγέλλοντας εκβιασμό.

«Έμπλεκε σε καβγάδες με την παραμικρή αφορμή» – Προφίλ 29χρονου

Άτομα που τον γνώριζαν αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε παρορμητική και επιθετική συμπεριφορά, την οποία ενίσχυε η ενασχόλησή του με πολεμικές τέχνες.

«Ήθελε να φαίνεται μάχιμος. Όπου έβρισκε αφορμή έμπλεκε σε καβγά», λένε χαρακτηριστικά.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Ο 29χρονος έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τα νέα δεδομένα για τον στραγγαλισμό.

