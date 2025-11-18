Στην προσωρινή κράτηση κατέληξαν τα δύο πρόσωπα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν τον κεντρικό ρόλο σε κύκλωμα το οποίο παρουσίαζε τον τζόγο ως ασφαλή επενδυτική ευκαιρία, προσελκύοντας εύπορους πολίτες με υποσχέσεις για εξασφαλισμένα κέρδη.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους, όπως μετέδωσε το Mega. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφήνονται ελεύθεροι, αλλά υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/11), όλοι οι εμπλεκόμενοι πέρασαν διαδοχικά το κατώφλι του ανακριτή στα δικαστήρια της Κορίνθου. Παρά τις κατηγορίες περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, και οι πέντε αρνήθηκαν ότι εξαπάτησαν οποιονδήποτε, τονίζοντας πως τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα.

Πρώτος έδωσε εξηγήσεις ο φερόμενος ως «εγκέφαλος». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι για μεγάλο διάστημα ήταν ο ίδιος παγιδευμένος στον κόσμο του τζόγου και πως τα χρήματα που του έδιναν κατά καιρούς όσοι επέλεγαν να «επενδύσουν» το έκαναν με πλήρη επίγνωση του ρίσκου. Ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε προσπάθησε να παρασύρει κάποιον.

