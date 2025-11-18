Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, 45 ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, με την ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει νέα πεδία έρευνας και να προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο θύματα.

Έφοδος σε επιχείρηση – Τι αναζητούσαν οι αρχές

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε «ντου» σε επιχείρηση που σχετίζεται με πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος ενός εκ των βασικών εμπλεκομένων. Η έρευνα είχε ως στόχο τον εντοπισμό υλικού ή αντικειμένων που ενδέχεται να συνδέονται με το φονικό ή να φωτίσουν τις κινήσεις πριν και μετά το έγκλημα.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς κατασχέθηκε, πηγές αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους νέα στοιχεία που αξιολογούνται.

Έρευνα και στο σπίτι του ανιψιού

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένο έλεγχο στο σπίτι του ανιψιού του βασικού υπόπτου. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα και πιθανά ίχνη που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κάποιο πρόσωπο του οικογενειακού ή φιλικού κύκλου να κατέχει πληροφορίες που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποκαλυφθεί.

Η νέα κατάθεση της φίλης – Ποιοι ισχυρισμοί επανεξετάζονται

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες φαίνεται πως έχει και η νέα κατάθεση της φίλης, η οποία έχει ήδη μιλήσει στις αρχές, αλλά κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη, καθώς φέρεται να γνωρίζει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες των θυμάτων αλλά και για εντάσεις που είχαν προηγηθεί. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει προσεκτικά τους νέους ισχυρισμούς της, προκειμένου να διαπιστώσει εάν επιβεβαιώνονται από τα υπόλοιπα ευρήματα.

Ποια στοιχεία έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί χειρίζονται πλέον τρεις βασικούς άξονες:

Το ψηφιακό υλικό

– Κλήσεις, μηνύματα και διαδικτυακή δραστηριότητα των προσώπων που εμπλέκονται ή σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι κινήσεις των υπόπτων πριν και μετά το φονικό

– Διαδρομές οχημάτων, καταθέσεις μαρτύρων και πιθανές αντιφάσεις.

Οι προσωπικές σχέσεις και τα κίνητρα

– Πληροφορίες που αναδύονται από νέες καταθέσεις και από το περιβάλλον των θυμάτων.

Η έρευνα σε κρίσιμη καμπή

Όλα δείχνουν ότι η υπόθεση μπαίνει σε νέα φάση, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως σύντομα θα είναι σε θέση να σχηματίσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το χρονικό του εγκλήματος και τα πιθανά κίνητρα.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η εξέταση των νέων ευρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπές και σε περαιτέρω κλήσεις για καταθέσεις.

