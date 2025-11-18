Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 18 Νοεμβρίου, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Καβάλας, όταν διερχόμενη νταλίκα παρέσυρε ζευγάρι και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια.

Παρέσυρε και εγκατέλειψε το ζευγάρι

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 07:00, σε παράδρομο της εθνικής οδού, στο ύψος του εργοστασίου «Τιτάν». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε σταματήσει το αυτοκίνητό του στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης. Ο άνδρας είχε εξέλθει από το όχημα και κινείτο πεζός, όταν η νταλίκα τους χτύπησε με σφοδρότητα.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν σταμάτησε και εξαφανίστηκε, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Σοβαροί τραυματισμοί – Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Ο άνδρας φέρει πολύ σοβαρά τραύματα, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Η γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε επίσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για απειλητικά για τη ζωή της τραύματα.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Τι αναφέρει το ΕΚΑΒ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ – 2 Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας την άμεση κινητοποίηση των διασωστών:

«Σήμερα 18/11/2025, περί ώρα 07:00, οι Διασώστες και η Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό παράσυρσης άντρα πεζού από φορτηγό, στον παράδρομο Θεσσαλονίκης–Καβάλας, στο ύψος του “Τιτάν”, στο ρεύμα εξόδου».

Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει υλικό από κάμερες της περιοχής και αναζητά μαρτυρίες ώστε να ταυτοποιηθεί ο οδηγός της νταλίκας που εγκατέλειψε το σημείο. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως σοβαρό περιστατικό εγκατάλειψης μετά από τροχαίο με βαριά τραυματίες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

