Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας – Αισθητός στην Πρέβεζα
Σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, ανοιχτά της Λευκάδας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή περίπου 7 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικήτα.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 14,9 χιλιόμετρα, στοιχείο που εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε αισθητός όχι μόνο στη Λευκάδα, αλλά και σε περιοχές της Πρέβεζας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να εκφράζουν ανησυχία για κάτι περισσότερο.

