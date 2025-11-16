Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, καθώς εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων, μετρητά και χρυσές λίρες σε χώρους που συνδέονται με τους τέσσερις συλληφθέντες. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., δύο από αυτούς φέρονται να εμπλέκονται και σε προηγούμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο.

Το μεσημέρι της Κυριακής, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές κατέληξαν ότι οι τέσσερις άνδρες αποτελούσαν πυρήνα εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε συγκροτηθεί με στόχο τη διάπραξη σοβαρών κακουργημάτων, μεταξύ αυτών ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψη των μελών έγινε μέσω συντονισμένων επιχειρήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, από υπηρεσίες της Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και την ΕΚΑΜ Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 21, 22, 28 και 37 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπές, εμπρησμούς, πλαστογραφία, παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και ξέπλυμα χρήματος.

Δύο υποθέσεις που «έδεσαν» την έρευνα

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι η ομάδα συνδέθηκε με δύο υποθέσεις:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας 34χρονου στην Αθήνα (22/09/2025)

Οι αρχές αποδίδουν στον 28χρονο και τον 37χρονο τον ρόλο των εκτελεστών. Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, οι δύο άνδρες μετέβησαν στην περιοχή με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες. Ο 28χρονος φέρεται να πυροβόλησε τον 34χρονο την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία του, ενώ στη συνέχεια οι δύο δράστες εξαφανίστηκαν.

Ακολούθησαν κινήσεις ώστε να δυσκολέψει ο εντοπισμός τους, όπως αλλαγή πινακίδων και μετακινήσεις των οχημάτων τους.

Δολοφονία 42χρονου στη Φωκίδα (01/11/2025)

Κατά τη δεύτερη υπόθεση, οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα έναν 42χρονο πάνω στο μπαλκόνι ενοικιαζόμενης κατοικίας, προκαλώντας τον θάνατό του.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε καμένο λίγο αργότερα σε αγροτική περιοχή. Κοντά στο σημείο βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες και κάλυκες που είχαν εκτεθεί σε φωτιά.

Από την έρευνα φέρεται επίσης να προκύπτει ότι ο 21χρονος και ο 22χρονος λειτουργούσαν ως οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή στις δύο υποθέσεις.

Τι κατασχέθηκε – Οπλισμός, λίρες και πάνω από 100.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες που σχετίζονται με τους συλληφθέντες και εντόπισαν αντικείμενα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δείχνουν τόσο την επιχειρησιακή δράση της ομάδας όσο και την προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

- 6 πιστόλια

- 1 περίστροφο

- αεροβόλο τυφέκιο

- 3 γεμιστήρες

- 485 φυσίγγια

- τσεκούρι και μαχαίρι

- 3 συσκευές GPS tracker

- 2 πτυσσόμενες ράβδοι

- ηλεκτρονική ζυγαριά

- κοκαΐνη 14,5 γραμμαρίων

- χειροβομβίδα κρότου-λάμψης

- σιγαστήρας

- 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα

- υφασμάτινη θήκη όπλου

- 2 πλαστές πινακίδες

- 65 χρυσές λίρες

- 100.725 ευρώ σε μετρητά

Η αστυνομία σημειώνει ότι μετά τη δολοφονία τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έκαναν αγορές υψηλής αξίας, κάτι που συνδέεται με προσπάθεια απόκρυψης παράνομων εσόδων.

Επίσης, ο 28χρονος και ο 37χρονος έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελία για τα επόμενα δικονομικά βήματα.

