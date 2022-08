ΓΕΕΘΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Σε απόλυτη αντιδιαστολή με τις σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ εξελίσσεται η πορεία των σχέσεων Αθήνας – Ουάσινγκτον – Πώς ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έχει μετατρέψει σε ευκαιρία για τη χώρα μας το «ψυχρό» κλίμα στις σχέσεις Ερντογάν – Μπάιντεν

Την ώρα που το καθεστώς Ερντογάν αναζητά τρόπους για να κλιμαμακώσει την ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα με στοχευμένες και μεθοδικές κινήσεις επιχειρεί να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα την περίσταση, ενισχύοντας την στρατηγική σχέση με την Ουάσινγκτον.



Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε πως οι σχέσεις τους είναι στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ, με τις προοπτικές για το άμεσο μέλλον να είναι ακόμη καλύτερες. Οι ΗΠΑ πλέον έχουν αντιληφθεί ότι στο πρόσωπο της Ελλάδας έχουν μια χώρα που διαπνέεται από δημοκρατικές αξίες, που επιθυμεί τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και υποστηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας, μία συμπεριφορά που είναι σταθερή και δεν διαπνέεται από τακτικισμούς, καιροσκοπισμό και κουτοπονηράδες, τύπου Ερντογάν.

Βασικό ρόλο στην εδραίωση αυτής της αντίληψης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχει παίξει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος με τις συνεχείς επαφές του με πρόσωπα – «κλειδιά» της αμερικανικής διπλωματίας και στρατιωτικής ηγεσίας έχει καταφέρει να πείσει για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποδέχθηκε τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (United States European Command – U.S. EUCOM) General Christopher G. Cavoli.



Κατά την διάρκεια των συνομιλιών τους η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο, στις δυσμενείς συνέπειες του αναθεωρητισμού για την ευρύτερη περιοχή, στις επιπτώσεις της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της επακόλουθης ραγδαίας μεταβολής του περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής ασφάλειας του Ευρω-ατλαντικού χώρου, καθώς και στην άμεση ανάληψη ενεργειών του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – SHAPE) για την διασφάλιση του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσικής επιθετικότητας.



Επίσης αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στις δράσεις της Συμμαχίας, καθώς και στην γενικότερη συνεισφορά της στην διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και πέραν αυτής, με έμφαση μεταξύ άλλων και στον σημαντικό ρόλο που έχουν προσλάβει τόσο η Σούδα όσο και η Αλεξανδρούπολη για την Συμμαχία και την ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγάς της.



Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των σχέσεων της Χώρας με τις περισσότερες αραβικές χώρες και το Ισραήλ, στην συνεργασία με χώρες των Βαλκανίων στο πλαίσιο της Αστυνόμευσης του εναέριου χώρου τους (Air Policing), καθώς και στο «Κοινό Σχέδιο Δράσης Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ» το οποίο ενισχύεται ως σχήμα «3+1» με την συμμετοχή των ΗΠΑ.

Επιπλέον αναφέρθηκε στις διεθνείς ασκήσεις και συνεργασίες σε διμερές, πολυμερές και διασυμμαχικό επίπεδο, τις οποίες οργανώνει και διεξάγει με πρωτοβουλία της η Ελλάδα.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην διμερή συνεργασία Ελλάδος – ΗΠΑ και στην συνεχώς αναβαθμιζόμενη Στρατιωτική Συνεργασία των 2 Χωρών, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, κατά την οποία συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον Ομόλογό του Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) των ΗΠΑ Στρατηγό Mark A. Milley, τον Chief of Staff of the Army Στρατηγό James C. McConville, και τον Διοικητή της United States Special Operations Command – USSOCOM Στρατηγό Richard D. Clarke, καθώς και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Γερουσιαστή κ. Robert Menendez, την Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs κ. Jessica Lewis και την Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs κ. Celeste Wallander.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του SACEUR, ο Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής-Πολιτικής-Αμυντικού Σχεδιασμού και Δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ Υποναύαρχος Φραγκίσκος Λελούδας ΠΝ, παρουσίασε θέματα Αμυντικής Πολιτικής και ακολούθησε συζήτηση.

Με την ολοκλήρωση της επίσημης επίσκεψής του στο ΓΕΕΘΑ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνόδευσε τον SACEUR στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ.Νικόλαο Παναγιωτόπουλο παρουσία και του ΥΦΕΘΑ κ.Νικόλαου Χαρδαλιά.



Πριν την μετάβασή του στο Στρατόπεδο του «ΠΑΠΑΓΟΥ», ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος.