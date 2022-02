Εξάρθρωση κυκλώματος διακινητών από την ΕΛ.ΑΣ. με τη συνδρομή της Europol

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Ελλάδα στη Γερμανία εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία, ενώ σε περιοχή της Αθήνας συνελήφθη ηγετικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Η όλη επιχείρηση υπό το συντονισμό της EUROPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών αρχών Ελλάδας και Γερμανίας εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και του προγράμματος EMPACT, για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι διακινητές από το 2019, κυρίως στη διακίνηση ανήλικων, εφάρμοζαν τη μέθοδο του «Σωσία – lookalike» και προωθούσαν μετανάστες αεροπορικά, μέσω των διεθνών αερολιμένων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και ακτοπλοϊκά μέσω Ηγουμενίτσας προς Ιταλία.

Το ηγετικό μέλος της ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη χώρα μας και συνελήφθη, αναλάμβανε τη σύναψη συμφωνιών με υποψήφιους για προώθηση μετανάστες, προσφέροντας τους προσωρινό κατάλυμα μέχρι τη διοργάνωση της παράνομης προώθησής τους. Επίσης ανά περίπτωση τους εφοδίαζε με ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων.

Έτερο ηγετικό μέλος, αλλοδαπή μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, μετά τη σύναψη συμφωνιών προώθησης μεταναστών, ερχόταν αεροπορικά στην Ελλάδα και αναλάμβανε το ρόλο του συνοδού των μεταναστών μέχρι τον τελικό προορισμό τους, στη Γερμανία.

Στις περιπτώσεις που συνόδευε ανήλικους, τους παρουσίαζε ως παιδιά της, χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση και τα έγγραφα του πραγματικού παιδιού της. Παράλληλα αναλάμβανε την αγορά ταξιδιωτικών εγγράφων προσφύγων (TDV) που βρίσκονταν στη Γερμανία και τα έστελνε στην Ελλάδα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από το κύκλωμα για την παράνομη διακίνηση άλλων μεταναστών.

Μάλιστα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρησιμοποιούνταν με επιτυχία από το κύκλωμα αποστέλλονταν στον βασικό συνεργό στην Ελλάδα, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Από το υλικό που συγκεντρώθηκε προέκυψε η εμπλοκή του διεθνικού εγκληματικού δικτύου σε τουλάχιστον 10 υποθέσεις, παράνομης διακίνησης μεταναστών, προωθώντας συνολικά 7 ανήλικους και 5 ενήλικες μετανάστες, με τελικό προορισμό τη Γερμανία. Επίσης πραγματοποίησαν την εμπορία συνολικά 20 ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για παράνομες προωθήσεις.

Σημειώνεται ότι, τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν για κάθε διακίνηση κυμαίνονταν μεταξύ των 4.500 έως και 6.000 ευρώ το άτομο.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την Κοινή Ημέρα Δράσης, που έλαβε χώρα προχθές (1 Φεβρουαρίου 2022), σε περιοχή της Αθήνας, συνελήφθη το ηγετικό μέλος που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 δελτία ταυτότητας ευρωπαϊκών χωρών,

8 διαβατήρια ευρωπαϊκών χωρών,

4 άδειες παραμονής Ελλάδας και Γερμανίας,

4 κάρτες ασφάλισης Γερμανίας,

2 προξενικές θεωρήσεις (VISA) ευρωπαϊκών χωρών,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

4 κινητά τηλέφωνα και αυτοκίνητο.

Τα κατασχεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακούς ελέγχους. Όπως προέκυψε, από τον έλεγχο των κατασχεθέντων εγγράφων, συνολικά 10 δελτία ταυτότητας, 5 διαβατήρια και 2 άδειες διαμονής έχουν καταχωρηθεί ως έντυπα κλαπέντα – απολεσθέντα.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια των ερευνών στη χώρα μας, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ακόμα 5 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 2 είναι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας, ενώ αναζητείται άτομο που έχει εκδοθεί σε βάρος του Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για τη συμμετοχή του σε παράνομες προωθήσεις μεταναστών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή εξόδου, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων και πλαστογραφία, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

