Self test για εργαζόμενους: Τι ισχύει με τη δήλωση από σήμερα 31/5

Πότε πρέπει να γίνει η δήλωση για το Self Test για εργαζόμενους. Από σήμερα, Δευτέρα 31 Μαΐου, θα διατίθενται δωρεάν δύο self test την εβδομάδα σε όλους τους πολίτες από 18 έως 30 ετών, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα.



Στο μεταξύ, υποχρεωτικά είναι τα self test για τους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα από την περασμένη Δευτέρα 24 Μαΐου.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα, αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».

Το υπουργείο Εργασίας έχει μεταβιβάσει στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) τους ΑΜΚΑ των εργαζομένων ώστε να γνωρίζουν οι φαρμακοποιοί τους δικαιούχους.

Αφού γίνει το self test θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπαίνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ενώ επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)».



Αν το αποτέλεσμα του self-test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ του εργαζομένου βγει θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, που ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.

Διευκρινίσεις για τα self test των εργαζομένων που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, έδωσε το υπουργείο Εργασίας και όπως αναφέρεται το self test γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Για παράδειγμα, εάν ο εργαζόμενος, για την εβδομάδα από 24 Μαΐου έως 30 Μαΐου υποβλήθηκε και δήλωσε το αποτέλεσμα self test στην πλατφόρμα την Τετάρτη (26 Μαΐου) το test έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, δηλαδή έως την ερχόμενη Τετάρτη στις 2 Ιουνίου.

Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός μία φορά την εβδομάδα και το αποτέλεσμα του πρέπει να δηλώνεται στην πλατφορμα της απογραφής. Η προμήθεια των self test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο στον δικαιούχο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α' 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν 2 τεστ από Δευτέρα 24/5 έως Σάββατο 29/5, για τις εβδομάδες 24/5 και 31/5.