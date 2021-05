Παιδικοί σταθμοί: Πώς θα ανοίξουν τη Δευτέρα 17 Μάϊου, τι ισχύει με τα self test

Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί τη Δευτέρα, 17 Μαΐου. Οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Σημειώνεται επίσης πως τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Σε αντίθεση με τους μαθητές των υπολοίπων βαθμίδων οι οποίοι από τη Δευτέρα θα υποβάλλονται σε self test μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα

Το self test για τους εργαζόμενους πάντως θα διενεργείται εντός 24

Η προμήθεια των self test

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με ανακοίνωσή του διευκρίνισε χθες ότι "η διάθεση των τεστ covid-19 (rapid - self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία".

Σημειώνεται πως η προμήθεια των τεστ από τα φαρμακεία από ενήλικους μαθητές και εκπαιδευτικούς γίνεται βάσει του ΑΜΚΑ τους. Για τους ανήλικους μαθητές, τα τεστ παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.