Λοιμωξιολόγοι: Να μην ανοίξουν click away, κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία

Να μην ανοίξουν τη Δευτέρα τα καταστήματα με τη μέθοδο του click away, αλλά και τα βιβλιοπωλεία και τα κομμωτήρια εισηγείται σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων.



'Οπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, η εισήγηση της Επιτροπής είναι η μετάθεση της επανέναρξης του click-away αλλά και της λειτουργίας βιβλιοπωλείων και κομμωτηρίων για ύστερη ημερομηνία που θα προσδιοριστεί ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα.



Επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις έξι το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά.

Ετσι, θεωρείται δεδομένο ότι το click away, τα κομμωτήρια, τα μαγαζιά μανικιούρ - πεντικιούρ θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, καθώς η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε εισήγηση της επιτροπής επί του θέματος. Για την κυβέρνηση άλλωστε ήταν προτεραιότητα το άνοιγμα των σχολείων και υπό αυτή την έννοια όλες οι υπόλοιπες δραστηριότες θα πάνε χρονικά πιο πίσω, ανάλογα βέβαια και με την επιδημιολογική κατάσταση των επόμενων ημερών.

Πάντως, τη Δευτέρα 11/1 θα ανοίξουν νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και ίσως αυτό που φοβούνται οι ειδικοί είναι ότι παράλληλο άνοιγμα και του λιανεμπορίου με τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοιχεία θα αυξήσει την κινητικότητα του κόσμου και άρα τα κρούσματα του κορονοϊού.

Παπαθανάσης: Το click away προηγείται των κομμωτηρίων

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης έδωσε διευκρινίσεις αναφορικά με την επαναλειτουργία του click away και των κομμωτηρίων, σήμερα το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το click away είναι προτεραιότητα έναντι των κομμωτηρίων» προσέθεσε. Μάλιστα, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV, πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν σκέψεις προς το παρόν για click in shop.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, οι Αρχές αναμένουν τις προτάσεις της επιτροπής των ειδικών για τον κορονοϊό για να προχωρήσουν στις ανακοινώσεις που, όπως έχει γίνει γνωστό, θα γίνουν το απόγευμα από τον Νίκο Χαρδαλιά. Όσο για το δίλλημα ανάμεσα σε σχολεία και λιανεμπόριο ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, απάντησε ότι για την Κυβέρνηση, το άνοιγμα των σχολείων ήταν και είναι βασική προτεραιότητα.

Σαρηγιάννης: 2.000 κρούσματα έως τέλος Φεβρουαρίου

Τον προβληματισμό του για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και την επικείμενη επαναλειτουργία του click away, εξέφρασε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τονίζοντας πως τα προγνωστικά του μοντέλα, τα οποία και έχουν επαληθευτεί πλήρως μέχρι σήμερα, δείχνουν 2.000 κρούσματα του κορονοϊού την ημέρα στα τέλη Φεβρουαρίου, κάτι που, όπως είπε, θα σημάνει το μπλοκάρισμα του ΕΣΥ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN TV, ο κ. Σαρηγιάννης είπε ότι το ερώτημα πλέον είναι εάν θα ανοίξει το λιανεμπόριο με τη μέθοδο του click away, τονίζοντας όμως πως σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστεί το λεγόμενο «ακορντεόν» αναγκαστικά ώστε να μην πιεστεί το ΕΣΥ ή αν θα κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε να επαναλειτουργήσει το λιανεμεπόριο όταν οι συνθήκες θα είναι πιο κατάλληλες.

Τέλος, ο καθηγητής ανέφερε πως εκείνος θεωρεί καλύτερο να ανοίξουν τα σχολεία στις 25 Ιανουαρίου. «Από την πλευρά το υγειονομικού κινδύνου, πράγματι θα έκανε μια διαφορά να ανοίγαμε αργότερα, για παράδειγμα στις 25 του Γενάρη όλα τα σχολεία, όλες τις βαθμίδες, με την έννοια του να είχαμε μεγαλύτερη βεβαιότητα τι συνέβη τις γιορτές», δήλωσε χαρακτηριστικά.