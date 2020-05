Yπαίθρια πάρτι και τα take away ποτά: Έτσι άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως στην Ιταλία

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα υπαίθρια πάρτ με take away ποτά που διοργανώθηκαν στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Οι εικόνες από τις ουρές κόσμου έξω από τα καταστήματα, τα οποία σέρβιραν κοκτέιλ και ποτά και διαφήμιζαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα... events, έχουν προκαλέσει την οργή των αρμοδίων Αρχών οι οποίοι πλέον πέραν των αυστηρών συστάσεων, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και σε πιο αυστηρά μέτρα, όπως πρόστιμα 5.000 ευρώ στους απείθαρχους καταστηματάρχες αλλά και στους πελάτες κ.α.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου δεδομένου ότι τέτοια φαινόμενα προκαλούν ανησυχία, καθώς είναι πολύ εύκολο όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, να αυξηθούν τα κρούσματα αφού ο συνωστισμός ευνοεί τη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, όπως στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα σημειώθηκαν επεισόδια των συγκεντρωμένων με αστυνομικούς, ενώ συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων έγιναν σε Λάρισα και Λαμία.



Ένταση και επεισόδια στην Αγία Παρασκευή



Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στην Αγία Παρασκευήλίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης. Περίπου 300 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Αγίου Ιωάννου προκειμένου να κάνει πάρτι με μπύρες και μουσική. Το αποτέλεσμα ήταν να παρέμβει η αστυνομία, καθώς συνεχίζουν να απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έπεσαν χημικά αλλά και πέτρες εναντίων των ΜΑΤ από τους συγκεντρωμένους νεαρούς με αποτέλεσμα να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Πληροφορίες λένε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που πλήθος νεαρών συγκεντρώνεται στην ίδια πλατεία. Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Βασίλης Ζορμπάς κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook για προσκλήσεις που «μοιράστηκαν» με ηλεκτρονικό τρόπο επισημαίνοντας ότι «τέτοιου είδους συνωστισμοί αποτελούν ωρολογιακές βόμβες για την μετάδοση του κορονοϊού». Προαναγγέλλει, δε, ότι θα θέσει το θέμα στον Πρωθυπουργό επισημαίνοντας και το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών με ορμητήριο τη συγκεκριμένη πλατεία.



Ουρές έξω από γνωστό μπαρ στην Κηφισιά



Συνωστισμός δημιουργήθηκε έξω από γνωστό μπαρ στην Κηφισιά την ώρα που οι συστάσεις των ειδικών για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων που ευνοούν τη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού είναι συνεχείς. Το συγκεκριμένο μπαρ σέρβιρε take away ποτά με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, όταν αυτό έγινε γνωστό, να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος. Όσοι έπαιρναν μάλιστα τα ποτά τους (κοκτέιλ σε πλαστικό ποτήρι) κάθονταν στον περιβάλλοντα χώρο ανά παρέες για να τα απολαύσουν. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών του καταστήματος. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα "Κηφισιά- Διαφάνεια" στο Facebook από τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Καπάτσο, κόσμος πολύς ήταν μαζεμένος έξω από το μπαρ περιμένοντας να εξυπηρετηθούν.



Αρκετοί πελάτες ανέβασαν και stories στο instagram από το συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο είχε προαναγγείλει ότι μεταξύ 6 και 12 τα μεσάνυχτα θα διέθετε κοκτέιλ για take away.



Πήγαν... περίπατο τα μέτρα προστασίας στον Βόλο



Οι κάτοικοι του Βόλου το έριξαν πραγματικά «έξω» το πρώτο βράδυ «ελευθερίας». Θέλησαν με αυτό τον τρόπο να γιορτάσουν την έξοδο από την καραντίνα, ωστόσο τα μέτρα προστασίας πήγαν... περίπατο. Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο μπαρ που άνοιξε μόνο για να δώσει κοκτέιλ take away. Ο συνωστισμός, βέβαια, προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.



Συλλήψεις σε Λάρισα και Λαμία



Σε συλλήψεις προχώρησε το βράδυ της Τρίτης η Αστυνομία καθώς διαπιστώθηκε ότι από καταστήματα στη Λάρισα πωλούνταν αλκοολούχα ποτά… στο χέρι (take away). Οι αστυνομικοί παρενέβησαν σε τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχωρώντας σε συλλήψεις ιδιοκτητών – υπευθύνων για τη λειτουργία τους.



Καταγγελίες για ανάλογα περιστατικά υπήρξαν και στη Φθιώτιδα που πίσω από την κάλυψη του take away ιδιοκτήτες είχαν ανοίξει κανονικά τα μαγαζιά τους. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, λίγο πριν τις 12 το βράδυ, αστυνομικοί του ΑΤ Λαμίας βεβαίωσαν παράβαση για άνοιγμα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (café bar) σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Σε βάρος του ιδιοκτήτη κινήθηκε η τυπική διαδικασία με τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου και τη βεβαίωση του διοικητικού προστίμου των 5.000 ευρώ. Γενικότερα πάντως υπήρξε μεγάλη κίνηση σε όλη την πόλη από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις των αστυνομικών για τη συμμόρφωση των πολιτών για την τήρηση των αποστάσεων και του αριθμού των συγκεντρωμένων.

Σύψας για πάρτι στην Αγία Παρασκευή: Είναι τεράστιο λάθος, έτσι άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως στην Ιταλία

Για «παρανόηση ότι τελείωσε η επιδημία» έκανε λόγο ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας με αφορμή τις εικόνες από το πάρτι στην Αγία Παρασκευή.



«Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Ο ιός είναι εδώ και μπορεί να συνεχίσει στην κοινότητα. Ο δείκτης R0 (σ.σ. ο δείκτης διασποράς του κοροναϊού) μπορεί να φτάσει το 2,5 σε ημέρες, δεν θέλει πολύ χρόνο» είπε ο κ. Σύψας.



«Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, δεν επιτρέπεται παραβίαση των κανόνων γιατί θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν» συνέχισε ο κ. Σύψας υπενθυμίζοντας ότι κάτι παρόμοιο συνέβη στην Ιταλία «και άνοιξαν οι πόρτες της κόλασης και δεν έχουν κλείσει ακόμα. Έτσι απότομα θα γίνει. Εάν διασπείρουμε ανελέητα στην κοινότητα, αυτό θα γίνει».



Απαντώντας, δε, σε όσους διαμαρτύρονται γιατί ανοίγουν σχολεία και εκκλησίες, το μέλος της επιτροπής των ειδικών του υπ. Υγείας τόνισε ότι «τα παιδιά είναι ο πιο εύκολος πληθυσμός να επιστρέψει» καθώς και ότι «οι εκκλησίες θα ανοίξουν ελεγχόμενα».



«Αντίθετα, δεν μπορούμε να πάμε στις πλατείες, έχει ο πολίτης τις ευθύνες του» πρόσθεσε ο καθηγητής μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.



Ερωτηθείς, τέλος, ποιο είναι το σημάδι που θα ανησυχήσει τους ειδικούς ο Νίκος Σύψας απάντησε ότι «εάν ο δείκτης R0 ανέβει πάνω από το 1 θα ανησυχήσουμε».



Λίγο νωρίτερα, και ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ είχε εκφράσει τη έντονη ανησυχία του για το περιστατικό.