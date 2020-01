Μπήκε σε κοσμηματοπωλείο και σκότωσε 3 ανθρώπους

Σε πλάνα που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και μεταδόθηκαν από ταϊλανδικά ΜΜΕ, εικονίζεται άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο, στρατιωτικό παντελόνι και πιστόλι 9 χιλιοστών στο χέρι να εισβάλλει σε κοσμηματοπωλείο ειδικευμένο στον χρυσό στο εμπορικό κέντρο του Λοπμπούρι, 150 χιλιόμετρα βόρεια της Μπανγκόκ.



Ανοίγει αμέσως πυρ, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας σοβαρά άλλους τέσσερις, πριν ανέβει πάνω σε πάγκο του κοσμηματοπωλείου και κλέψει λεία αξίας που υπολογίζεται πως ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.



“Ένας ιδιωτικός φρουρός και μια πωλήτρια σκοτώθηκαν ακαριαία”, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πόλης Σουμίθ Πουνσρί. Ένα αγοράκι δύο ετών υπέκυψε λίγο αφότου διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πρόσθεσε.



Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας είναι πραγματικά σοκαριστικό, και δείχνει κανονικότατα τον δράστη την ώρα που εκτελεί. Στην αρχή του βίντεο φαίνεται και μια γυναίκα να κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της ένα παιδάκι, πιθανότατα αυτό που τελικά πέθανε.



Ο δράστης της ληστείας, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, δεν έμεινε μέσα στο κοσμηματοπωλείο παρά εξήντα δευτερόλεπτα, πριν κατόπιν βγει από το εμπορικό κέντρο και διαφύγει με μοτοσικλέτα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τη έρευνας.

WATCH: Terrifying moment on Thursday as a masked gunman opens fire on customers as he goes on shopping mall bloodbath that left three dead, including a 2-year-old boy, and five wounded in Lopburi, Thailand; 100 miles north of Bangkok.



WARNING GRAPHIC pic.twitter.com/UnKw5DKUQM