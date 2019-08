Πυρκαγιά στον Υμηττό: Οι συγκλονιστικές εικόνες που μετέδωσαν Sky News και RT

ίντεο του Sky News παρουσιάζει την επιχείρηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Υμηττό, με τίτλο «οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν τις οργισμένες φλόγες κοντά στην Αθήνα».

«Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, όλη τη νύχτα, έξω από την Αθήνα, πριν οι πυροσβέστες σπεύσουν για να διατηρήσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο», σημειώνει το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Συγκλονιστικά είναι και τα πλάνα που μετέδωσε το RT για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Υμηττό, που ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στους πρόποδες του βουνού στην Παιανία, στην οδό Σερρών, και έφτασε στην κορυφογραμμή του βουνού προς Καισαριανή, στις κεραίες.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ξεκινήσει έρευνες μετά από καταγγελίες πολιτών για εκρήξεις, αλλά και ταυτόχρονες εστίες στην Παιανία, όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά που εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον Υμηττό και έφτασε μέχρι τις κεραίες.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να πιστοποιεί εμπρησμό, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής υποστήριξαν πως άκουσαν εκρήξεις τα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα που επικρατεί στην περιοχή, αλλά δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Wildfires spread quickly overnight in a suburb of Athens in Greece, before more than 100 firefighters rushed in to keep the blaze under control.



