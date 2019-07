Επείγουσα έρευνα στην ΕΛ.ΑΣ. για βιαιοπραγία αστυνομικού

Επείγουσα έρευνα δια τάχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό που απεικονίζεται σε βίντεο το οποίο διακινείται στο διαδίκτυο, με συναφή καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού σε βάρος αλλοδαπού, στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το βίντεο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter χρήστης του συγκεκριμένου μέσου, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρει, είναι αδελφός του αλλοδαπού και σημειώνει ότι αστυνομικός χτυπάει τον αδελφό του, ενώ πριν προχωρήσει στην ανάρτηση επικοινώνησε και με τις αρχές του αεροδρομίου καταγγέλλοντας βιαιοπραγία.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΜΠΕ, ο αστυνομικός σταμάτησε τον αλλοδαπό για να ελέγξει τα έγγραφα του, αλλά αυτός τον έσπρωξε, πιθανόν γιατί ήταν μεθυσμένος και τότε ο αστυνομικός τον κλώτσησε, κάτι που καταγράφεται στο βίντεο.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε συνέχεια στο επεισόδιο, καθώς ο αλλοδαπός πέρασε κανονικά από τον έλεγχο και έφυγε για τον προορισμό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την διαταγή του Αρχηγείου, θα διερευνηθούν όλες οι λεπτομέρειες του περιστατικού, προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες στον βαθμό που υπάρχουν.

