Χαλκιδική: Σάλος με την "πριβέ" παραλία στις Καβουρότρυπες

Επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής, τις Καβουρότρυπες, έβαλε ταμπέλα στην είσοδο της, χαρακτηρίζοντας την «πριβέ» ενώ απαγορεύει στους τουρίστες να έχουν μαζί τους καφέ, αναψυκτικά και ποτά.

Ο λουόμενος εξιστορεί σε μακροσκελή ανάρτηση του τα όσα έζησε μαζί με την παρέα του πριν από μερικές μέρες, όταν επισκέφτηκαν μικρή παραλία στις Καβουρότρυπες, μια από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδα με καταγάλανα νερά, πεύκα που φτάνουν μέχρι εκεί που σκάει το κύμα, πεντακάθαρη λευκή άμμος και ανάγλυφα βράχια.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε ανάρτησή του στο facebook ένας λουόμενος, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει τοποθετήσει ομπρελοκαθίσματα σε ολόκληρη την παραλία και ουδείς αρμόδιος δεν παρενέβη.

"Αφου βρηκαμε 1 τετραγωνικο να βαλουμε την ομπρελα μας, μετακινησαμε λιγο τις πλαστικες καρεκλες και την δικη μας ομπρελα, ωστε να μπορεσει να κατσει και μια οικογενεια απο το Βελιγραδι με τα 3 της παιδια, εφ’οσον δεν υπηρχε χωρος. Λιγα δευτερολεπτα μετα, ο «ιδιοκτητης» της παραλιας, ηρθε βαζοντας τις καρεκλες παλι στο σημειο, λεγοντας «no this is not allowed this is a private beach»".

e-daily