Εριξε χαλάζι στα Τρίκαλα! Βίντεο

Ο «Ζορμπάς» έκανε αισθητη την εμφάνισή του και στα Τρίκαλα.



Ωστόσο, όπως βλέπουμε σε βίντεο που ανάρτησε οδηγός στα σόσιαλ μίντια, η περιοχή δεν έχει πληγεί από πλημμύρες αλλά από χαλάζι, το οποίο ήταν τόσο έντονο, που σχεδόν το «έστρωσε» στα πλάγια του δρόμου.

Large hail accumulations on the road from Vathyremia to Trikala, Greece yesterday, Sept 29! Report: Antonis Georgoulas pic.twitter.com/yfGTktMUkR