Βίντεο ντοκουμέντο για το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που «φωτίζει» τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δόθηκε στη δημοσιότητα, την ημέρα που συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον άδικο θάνατό του.



Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε από το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture, που κλήθηκε από την οικογένεια του μουσικού και τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής να αναλύσει και να προχωρήσει σε τεχνική διερεύνηση του βιντεοληπτικού και ηχητικού υλικού, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση της δολοφονίας.



Τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν τις κινήσεις που γίνονται την ώρα του φόνου.



Η οικογένεια Φύσσα προσέγγισε το κέντρο τον Απρίλιο 2017 και η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017. Από το αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε μία λεπτομερής αναφορά των γεγονότων που οδήγησαν στην δολοφονία.



Η μελέτη πήρε την μορφή βίντεο 43 λεπτών και συνοδευτικής αναφοράς 49 σελίδων.



Η ερευνητική ομάδα εξέτασε βίντεο από κοντινές κάμερες ασφαλείας, απομαγνητοφωνήσεις του εσωτερικού συστήματος επικοινωνίας της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.



Τα βίντεο συγχρονίστηκαν μεταξύ τους και τοποθετήθηκαν στον σωστό χρόνο μέσω της σύνδεσής του με τα ηχητικά αρχεία. Τα ηχητικά αρχεία συγχρονίστηκαν ακολουθώντας την ροή του διαλόγου και ταυτοποιώντας μακρινούς ήχους στο βάθος των κλήσεων.

Συμπεράσματα



Από το αποτέλεσμα της μελέτης προέκυψε το ακριβές χρονοδιάγραμμα της δολοφονίας και η σχετική θέση των εμπλεκόμενων προσώπων: του θύματος, των δραστών και της αστυνομίας.



Από το συγχρονισμένο υλικό παρατηρήθηκαν τα εξής:



• Η άφιξη τεσσάρων αστυνομικών μοτοσυκλετών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις 23:58:11. Σημειώνεται ότι περίπου τρία λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί δήλωσαν στο εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας τους ότι ήταν μόνο μία ομάδα (2 μοτοσυκλέτες/4 αστυνομικοί) παρούσα. Επίσης στις καταθέσεις τους δήλωσαν ότι έλαβαν την κλήση για να παρέμβουν μόνο στις 23:59.

• Η άφιξη μίας πομπής αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών με κατεύθυνση από την λεωφόρο Σαλαμίνος (που οδηγεί στα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας) προς την καφετέρια Κοράλλι (όπου ξεκίνησε η εμπλοκή) στις 23:59:08. Το πρώτο εκ των αυτοκινήτων ταιριάζει στην περιγραφή του αυτοκινήτου του Γ. Ρουπακιά – ένα ασημί Nissan Almera.

• Στις 23:59:40 οι τέσσερις αστυνομικές μοτοσυκλέτες ξαναεμφανίσθηκαν επί της οδού Τσαλδάρη – εκτιμάται ότι έκαναν τον κύκλο του οικοδομικού τετραγώνου (γεγονός που δεν μεταβίβασαν στο κέντρο τους ούτε ανέφεραν στις καταθέσεις τους).

• Στις 00:01:49 φάνηκαν άτομα να τρέχουν επί της οδού Τσαλδάρη και να στρίβουν.

• Παρατηρήθηκε επίσης η άφιξη ενός αυτοκινήτου ασημί Nissan Almera, ο οδηγός τους οποίου, εκτιμάται ότι ήταν ο Γ. Ρουπακιάς, ο οποίος εξήλθε κοίταξε προς το σημείο του εγκλήματος και ύστερα ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο, έκανε οπισθογωνία και εισήλθε στην οδό Τσαλδάρη ενάντια στο ρεύμα της κυκλοφορίας (00:02:10-00:03:00).

• Η δολοφονία υπολογίζεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ των 00:03:23 και 00:04:06.

• Εντός του χρονικού πλαισίου της δολοφονίας, στις 00:03:35, ένας εκ των αστυνομικών διαβίβασε στο κέντρο επιχειρήσεων της ΔΙ.ΑΣ. οτι ‘προσπαθούν να χωρίσουν τα άτομα.

• Στις 00:05:20, οι αστυνομικοί διαβίβασαν στο Κέντρο επιχειρήσεων της ΔΙ.ΑΣ. ότι ο Παύλος Φύσσας είχε τραυματιστεί.



Η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε στο Α’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, μέσα στο πλαίσιο της δίκης της Χρυσής Αυγής. Το ολοκληρωμένο βίντεο θα προβληθεί στο κοινό στις 5 Οκτωβρίου.

Ποια είναι η ερευνητική ομάδα Forensic Architecture



Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture (FA) έχει την έδρα του στο Goldsmiths, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.



Αποτελείται από μία ομάδα αρχιτεκτόνων, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, τεχνολόγων, κι άλλων ειδικών και πραγματογνώμων. Το κέντρο αναλαμβάνει χωρική και πολυμεσική έρευνα εκ μέρους διεθνών εισαγγελέων, ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και άλλων πολιτικών ή περιβαντολλογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ).



Η έρευνα του Forensic Architecture έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν σε εξεταστικές επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε δικαστήρια διεθνούς δικαίου.



Συγκεκριμένα, έρευνα της ομάδας που αφορούσε σε επιθέσεις από μη-επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, τον Οκτώβριο 2013 και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Γενεύη, το 2014 (μέσω του UNSRCT).



Η έρευνα του Forensic Architecture για το τείχος στο χωριό του Battir στην Παλαιστίνη παρουσιάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ (Israeli High Court) στα πλαίσια της υπόθεσης Battir vs. the Ministry of Defence, μέσω του δικηγόρου Michael Sfard, ο οποίος κέρδισε την δίκη στις 4 Ιανουαρίου 2015. Η έκθεση της ομάδας Use of White Phosphorous in Urban Environments παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Γενεύη, τον Νοέμβριο 2012 και στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ (για τον Yesh Gvul μέσω του Michael Sfard) τον Μάρτιο του 2011.



Η ομάδα Forensic Oceanography (Charles Heller και Lorenzo Pezzani) του Forensic Architecture παρουσίασε την υπόθεση Left-to-Die Boat στην Γαλλική Tribunal de Grand Instance τον Απρίλιο 2012, στην Brussels Tribunal de premiere instance τον Νοέμβριο 2013, και στα δικαστήρια της Ισπανίας και της Ιταλίας τον Ιούνιο 2013.



Τέλος, η έρευνα Gaza Platform, καθώς και η έκθεση Rafah: Black Friday, που αφορούσε τον πόλεμο στην Γάζα το 2014 και διεξήχθη σε συνεργασία με την Διεθνή Αμνηστία υπεβλήθη στο UN Independent Commission of Inquiry τον Μάρτιο 2015 και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης (ICC) τον Σεπτέμβριο 2015.

Δειτε το βίντεο:

