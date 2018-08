Μακάβρια φάρσα - Πέθαναν τον Κώστα Γαβρά. Ποιος και πως εμπλέκεται η νέας υπ. Πολιτισμού

Σε μια μακάβρια φάρσα οφείλεται η είδηση περί του «θανάτου» του κορυφαίου σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά.

Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση στο Twitter από λογαριασμό που υποτίθεται ότι άνηκε στη νέα υπουργό Πολιτισμού, στην οποία γινόταν λόγος πως ο Κώστας Γαβράς πέθανε.

Ένα αλαλούμ επικράτησε καθώς ο ίδιος λογαριασμός ανάρτησε ένα νέο tweet στο οποίο ανέφερε πως «Ο λογαριασμός αυτός είναι hoax του ιταλού δημοσιογράφου, Τομάσο Ντεμπενεντέτι».

Λίγο μετά την ανακοίνωση του «θανάτου» του μάλιστα ο Κώστας Γαβράς μίλησε ζωντανά στην ΕΡΤ, σχολιάζοντας με χιούμορ την ψευδή είδηση.

«Μόλις ενημερώθηκα από το Παρίσι ότι πέθανε ο Κώστας Γαβράς», ανέφερε η δημοσίευση.

Σύντομα όμως υπήρξε νέα ανάρτηση, στην οποίαν αναφέρεται ότι ο εν λόγω λογαριασμός είναι ψευδής και δημιουργημένος από "Ιταλό δημοσιογράφο".

Την είδηση, εκτός από τους εγχώριους ενημερωτικούς ιστοτόπους, αναμετέδωσαν κορυφαία διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το Associated Press.

Γαβράς: Κακά νέα που γίνονται ως αστεία γίνονται πιστευτά

Σε fake news απέδωσε ο ίδιος ο Κώστας Γαβράς την είδηση του… θανάτου του, που έκανε τον γύρο το κόσμου πριν μερικά λεπτά.

Ο διάσημος σκηνοθέτης, μιλώντας ζωντανά στην ΕΡΤ-1 και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», δήλωσε ότι: «είναι περίεργα πράγματα αυτά» και πως «κάποια κακά νέα που γίνονται ως αστεία από κάποιους, μέχρι να διερευνηθούν, γίνονται πιστευτά από την κοινή γνώμη».

Ο Κώστας Γαβράς, 85 ετών, που έδειχνε να το διασκεδάζει όλο αυτό λέγοντας «το υποδεχτήκαμε γελώντας. Το διασκεδάσαμε…», σημείωσε ακόμα ότι «πέρασα τους δυο τελευταίους μήνες στην Ελλάδα σαν τουρίστας» και έκλεισε λέγοντας: «είμαι πάρα πολύ καλά, σας διαβεβαιώνω».

Μυρσίνη Ζορμπά: Κακόβουλη επίθεση με fake news - Παρέμβαση της ΔΗΕ

Δεν ήταν δική μου η ανάρτηση, δεν ήταν δικός μου ο λογαριασμός στον οποίο χρησιμοποιήθηκε το όνομα μου, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζουν νέο τρόπο επιθέσεων εναντίον της.

Η κ. Ζορμπά είπε ότι έχει ήδη καταφύγει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη διερεύνηση της υπόθεσης και πιστεύει ότι γρήγορα θα εντοπιστεί ο δράστης.

«Δυστυχώς οι επιθέσεις με fake news δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν μια κακόβουλη και μακάβρια επίθεση».

Αυτός είναι ο Ιταλός δημοσιογράφος που «πέθανε» τον Κώστα Γαβρά

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Τομάσο Ντεμπενεντέτι φέρεται να είναι εκείνος που σκότωσε τον γνωστό Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά μέσω ανάρτησης στο Twitter

Ο Ιταλός δημοσιογράφος έγινε γνωστός σε συνέντευξη της ισπανικής εφημερίδας El País, κατά την οποία εξήγησε ότι το χόμπι του είναι να σκοτώνει διάσημες προσωπικότητες.

Στη συνέντευξη περιέγραψε βήμα-βήμα τις κινήσεις του για τις ψευδείς ειδήσεις που διαδίδει.

URGENT. I receive now from Paris the news of the death of Greek film director and producer Costa Gavras. Official note to be released soon.