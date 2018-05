Σοκ από την εν ψυχρώ δολοφονία ελληνοκαναδού επιχειρηματία

Σαν βόμβα έπεσε στον χώρο των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας η είδηση της δολοφονίας του Μάθιου Στάικου στο Τορόντο την περασμένη Δευτέρα.

Ο άλλοτε διευθυντής Τεχνολογιών WEB της BlackBerry και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνολογίας Vleepo έπεσε νεκρός από σφαίρες αγνώστου στην περιοχή Γιόρκβιλ του Τορόντο στις 23.30.

Ο θάνατος του 37χρονου ελληνοκαναδού επιχειρηματία ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, δέχθηκε τρεις σφαίρες.

Δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να είναι ένας μαύρος άνδρας μεσαίου ύψους και διάπλασης, ο οποίος έφυγε από το σημείο του φόνου με μία ασημένια ή γκρι τετράθυρη Μερσέντες.

Ο Μάθιου Στάικος, επιφανής και άκρως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον Καναδά, ήταν απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο.

Το 2003 ίδρυσε την εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών σε κινητά Torch Mobile, η οποία εξι χρόνια αργότερα εξαγοράστηκε από την εταιρία Research In Motion (RIM), κατασκευάστρια των συσκευών BlackBerry.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Μάθιου Στάικος κατάφερε να αναρριχηθεί στα υψηλότερα κλιμάκια της εταιρείας και να γίνεει τεχνικός Διευθυντής Τεχνολογιών WEB, υπεύθυνος για τη δημιουργία των προγραμμάτων περιήγησης web καθώς και άλλων τεχνολογιών web στα προϊόντα της BlackBerry. Το 2014 έφυγε από την Blackberry και λίγους μήνες αργότερα τον ακολούθησε και ο αδερφός του.

Ο Μάθιου Στάικος δεν πήγε ποτέ σε ελληνικό σχολείο. Εντούτοις πάντα επιδίωκε να κρατά επαφή με τις ρίζες του στην Ελλάδα και να μάθει ελληνικά. Την Ελλάδα την είχε επισκεφθεί αμέσως μετά την αποφοίτησή του. Εμεινε περίπου ένα χρόνο προτού ξαναφύγει για τον Καναδά.

Συντετριμμένος από την είδηση της δολοφονίας του Στάικου, ο έλληνας πρέσβης στον Καναδά, Δημήτριος Αζεμόπουλος ανήρτησε συλλυπητήριο μήνυμα στο Facebook: «Ήταν ένας εξέχων Έλληνας και ένας επιτυχημένος Καναδός πολίτης. Μας έκανε όλους υπερήφανους με την απεριόριστη αγάπη του για την Ελλάδα και τα μεγάλα του επιτεύγματα στον Καναδά… τον γνώρισα στα πρώτα του βήματα, στην προσπάθειά του να πετύχει. Αμέσως συνειδητοποίησα ότι θα τα καταφέρει. Όμως ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μας άφηνε τόσο γρήγορα, τόσο άδικα, τόσο βίαια».

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5'10", medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75