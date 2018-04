Έρευνα: Οι Έλληνες θεωρούν την Τουρκία την μεγαλύτερη απειλή

Η Τουρκία θεωρεί η πλειοψηφία των Ελλήνων, είναι η χώρα που συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο What’s in a Name? Greek Public Attitudes towards the ‘Name Dispute’ and the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 2018″.

Συγκεκριμένα, έξι στους δέκα Έλληνες θεωρούν ότι υπάρχει ξένη χώρα που απειλεί την Ελλάδα, ενώ μόλις ένας στους τρεις εκτιμά ότι δεν υπάρχει τέτοια απειλή.

Για το Σκοπιανό τα δύο τρίτα (65%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θεωρούν το θέμα μεγάλης σημασίας, ενώ μόλις το 9,5% αναφέρει πως δεν είναι σημαντικό. Η πλειοψηφία (53%) αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει άμεση λύση, ενώ το 19% αναφέρει ότι είναι κάπως σημαντικό. Αντίθετα το 13% αναφέρει ότι έχει μικρή σημασία και άλλο ένα 13% καθόλου σημασία.

Τέλος, μια μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτει κάθε αναφορά στον όρο Μακεδονία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής λύσης (71,5%), ενώ το 22,5% αναφέρει ότι θα μπορούσαν να δεχτούν σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία.

H πιο πρόσφατη μελέτη του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει τον τίτλο «What’s in a Name? Greek Public Attitudes towards the ‘Name Dispute’ and the Former Yugoslav Republic of Macedonia in 2018».

Είναι μια περιεκτική ανάλυση όλων των βασικών θεμάτων που αφορούν στην διαφορά για το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των σχέσεων με την Ελλάδα.

Η μελέτη επίσης διερευνά διάφορες διαστάσεις του προβλήματος ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει πλήρως τη συνθετότητα των στάσεων της ελληνικής κοινής γνώμης για το θέμα. Επίσης, αναλύει τα πορίσματα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έρευνας κοινής γνώμης που διεξήγαγε το ΕΛΙΑΜΕΠ το 2016.

Οι δύο έρευνες κοινής γνώμης του ΕΛΙΑΜΕΠ (2018 και 2016) είναι οι μόνες στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στο ζήτημα της ονομασίας και τις σχέσεις Ελλάδας-ΠΓΔΜ.

Οι δύο έρευνες διεξήχθησαν σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και χρηματοδοτήθηκαν από το Institute for the Study of Human Rights του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης (μόνο στην αγγλική γλώσσα) υπάρχει εδώ.

Ελεύθερος τύπος