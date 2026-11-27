Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση αναφορικά με την επιστροφή ενοικίου, η οποία καταβάλλεται σταδιακά σήμερα σε πάνω από 932.000 ενοικιαστές σε όλη τη χώρα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το μέτρο ως «μόνιμο» για τα νοικοκυριά, προσφέροντας «ανακούφιση απέναντι στις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων» που παρατηρούνται πανευρωπαϊκά. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί μία έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας, με στόχο τη μείωση της ετήσιας επιβάρυνσης για στέγη, ενισχύοντας χιλιάδες οικογένειες.

Η νέα στήριξη για τη στέγη

Συνολικά, 932.652 ενοικιαστές σε ολόκληρη την Ελλάδα είδαν σήμερα στους λογαριασμούς τους να πιστώνεται ένα μηνιαίο μίσθωμα. Αυτό αφορά είτε την κύρια κατοικία τους είτε τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα αναγκών και διευκολύνοντας την καθημερινότητα πολλών οικογενειών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 46.000 σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που υπογραμμίζει την επέκταση και την αυξανόμενη απήχηση του μέτρου. Επιπλέον, μία ειδική πρόβλεψη αφορά 21.277 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια. Αυτές οι κατηγορίες επαγγελματιών εισέπραξαν το διπλάσιο ποσό, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μόνιμο μέτρο ανακούφισης

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως πρόκειται για μία έμπρακτη και μόνιμη στήριξη της Πολιτείας προς τα ελληνικά νοικοκυριά. Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο να μειώσει την ετήσια επιβάρυνσή τους για στέγη κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 8% έως 16%. Αυτό προσφέρει μία σημαντική ανακούφιση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά σε μία περίοδο που οι αυξήσεις στα ενοίκια αποτελούν ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δοκιμάζοντας και τη δική μας πατρίδα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη στήριξη, αν και σημαντική, «δεν αρκεί» από μόνη της για την πλήρη αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «απαντά σε μία άμεση ανάγκη», προσφέροντας άμεση οικονομική βοήθεια σε χιλιάδες πολίτες που αντιμετωπίζουν το αυξημένο κόστος στέγασης, σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες.

Παράλληλες δράσεις και παρεμβάσεις

Η επιστροφή ενοικίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων και δράσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγης. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσφοράς και της προσβασιμότητας σε κατοικίες, είτε μέσω της απόκτησης είτε μέσω της ανακαίνισης και διάθεσης ακινήτων.

Παράλληλα, έχουν θεσπιστεί περιορισμοί στην παροχή της Golden Visa, καθώς και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τον έλεγχο της αγοράς ακινήτων, την αποτροπή στρεβλώσεων και την εξασφάλιση περισσότερων διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια ενοικίαση. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί φορολογικά κίνητρα που ευνοούν τις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενθαρρύνοντας τους ιδιοκτήτες να διαθέτουν τα ακίνητά τους για μόνιμη κατοικία, συμβάλλοντας έτσι στην σταθεροποίηση των τιμών.

Η πορεία της οικονομίας και οι στόχοι

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι, παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει η χώρα, οι δράσεις για μία πιο προσιτή στέγη συνεχίζονται αδιάκοπα. Αυτή η συνέχεια καθίσταται δυνατή χάρη στη θετική πορεία που καταγράφει η οικονομία της χώρας, καθώς και εντός των δημοσιονομικών αντοχών της, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των μέτρων.

Ο απώτερος στόχος, όπως διατυπώθηκε από τον κ. Μητσοτάκη, είναι το πλεόνασμα της συλλογικής μας ανάπτυξης να μετατρέπεται σταδιακά σε μέρισμα ευημερίας για όλο και περισσότερους πολίτες. Αυτή η προσέγγιση δείχνει τη δέσμευση για μία σταθερή και μακροπρόθεσμη υποστήρεξη των νοικοκυριών, με γνώμονα την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευημερία για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos