Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρείχε εκ νέου κάλυψη στον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αδελφών του. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ότι έγινε σύσταση στον υφυπουργό για την αναστολή αυτών των δραστηριοτήτων, τονίζοντας ωστόσο ότι η στοχοποίηση με βάση την οικογενειακή ευθύνη είναι άδικη. Οι δηλώσεις του έγιναν στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.

Η σύσταση στον υφυπουργό και η θέση για την οικογενειακή ευθύνη

Μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 984, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε στη λογική ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «θεωρούμε – γι’ αυτό και έγινε η σχετική σύσταση στον κ. Λιάκο – ότι, τη στιγμή που μπήκε στο δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ακόμα και αυτή η δραστηριότητα των συγγενών, όσο διαρκούν τα καθήκοντά του αυτά, θα πρέπει να ανασταλεί ή, τέλος πάντων, με έναν τρόπο να μην συνεχιστεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση με βάση την οικογενειακή ευθύνη είναι πέραν από λανθασμένη, είναι άδικη και δεν στέκει σε καμία λογική». Πρόσθεσε δε ότι αυτό ισχύει «εκτός, το ξαναλέω, αν υπάρχει σύνδεση επιχειρηματική, επαγγελματική». Οι αδελφές του υφυπουργού φέρεται να λάμβαναν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους, γεγονός που αποτέλεσε το αντικείμενο της σύστασης.

Το χαρτοφυλάκιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται εν μέσω των συζητήσεων που έχουν προκύψει σχετικά με τις δραστηριότητες των συγγενικών του προσώπων.

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι εφαρμόζει «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ενέτασσε την περίπτωση του κ. Λιάκου στην ευρύτερη κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς», παρόλο που αφορούσε συγγενικά του πρόσωπα χωρίς επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τον υφυπουργό.

Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ακολούθησε εντελώς διαφορετική στάση στις ανακοινώσεις που αφορούσαν τον κ. Χατζηγιαννάκη. «Εμείς δεν βγήκαμε ως αυτόκλητοι εισαγγελείς ή ανακριτές να βγούμε και να βγάλουμε πόρισμα. Θέσαμε κάποια ερωτήματα, εύλογα και από τη στιγμή, μάλιστα, όπως είπα χθες, που ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι “ήταν όλα σε γνώση του κυρίου Τσίπρα”, τα ερωτήματα αυτά μεταφέρθηκαν στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ακρίβεια

Σε άλλο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα από την κυβέρνηση με στόχο την ελάφρυνση των πολιτών από την ακρίβεια. Τόνισε ότι «όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τα τελευταία. Το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων εργαζομένων, χρειάζεται διαρκή ενίσχυση».

Εξήγησε περαιτέρω ότι «εάν προκύψουν, όποια στιγμή προκύψουν, παραπάνω έσοδα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών των ευρωπαϊκών κανόνων, τότε θα γίνει αξιολόγηση από το οικονομικό επιτελείο, το έχει πει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ούτως ώστε να εξεταστούν περαιτέρω παρεμβάσεις, με μόνιμα χαρακτηριστικά». Παράλληλα, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με έκτακτα μέτρα όσο διαρκεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki