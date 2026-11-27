Η ΕΛ.Α.Σ. κλιμακώνει την επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαφθορά και ζητά την αποχώρηση του πρωθυπουργού

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνει την επίθεσή της απέναντι στην κυβέρνηση, ανεβάζοντας τους τόνους με δύο διαδοχικές ανακοινώσεις. Το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από υποθέσεις που αφορούν απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις συγγενών υπουργών. Μάλιστα, μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, έθεσε ευθέως στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό, ζητώντας την αποχώρησή του.

Στο στόχαστρο ο πρωθυπουργός

Το βράδυ της Πέμπτης 26.11.2026, η ΕΛ.Α.Σ. εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έβαλε ευθέως στο στόχαστρο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις συλλήψεις που σημειώθηκαν για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Για την ΕΛ.Α.Σ., το πολιτικό ζήτημα που προκύπτει αφορά τον έλεγχο των συμβάσεων και την ευθύνη που φέρει η κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γραμμής αντιπολιτευτικής στρατηγικής που έχει υιοθετήσει το κόμμα.

Καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις και «φωτογραφικούς» διαγωνισμούς

Την Τετάρτη, η ΕΛ.Α.Σ. κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις αναθέσεις σε επιχειρήσεις των αδελφών του υφυπουργού, Βαγγέλη Λιάκου, προς τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τον γραμματέα της, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, υποστήριξε την Τρίτη, επικαλούμενη στοιχεία από τη Διαύγεια και δημοσιεύματα, ότι οι απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού ανέρχονται συνολικά σε 1,66 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι καλύπτει τον υφυπουργό για τις εν λόγω υποθέσεις. Παράλληλα, στην υπόθεση της ανακύκλωσης, το κόμμα καταγγέλλει τη διενέργεια «φωτογραφικών» διαγωνισμών και επικαλείται πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η τιμή προμήθειας έφτασε τις 300.000 ευρώ ανά μονάδα, ποσό σημαντικά υψηλότερο έναντι της εκτιμώμενης αξίας των 66.000 ευρώ στην αγορά.

Απάντηση Μαρινάκη και η θέση της ΤΕΧΑΝ

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του, δηλώνοντας ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη για τις αναθέσεις. Ταυτόχρονα, ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια για τις συμβάσεις που αφορούν τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Η ΕΛ.Α.Σ. υπερασπίζεται τη νομιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του γραμματέα της και καταγγέλλει την προσπάθεια για συμψηφισμό των υποθέσεων.

Σχετικά με τις καταγγελίες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, η εταιρεία ΤΕΧΑΝ αμφισβητεί τη σύγκριση των τιμών που έχουν δημοσιευτεί. Επικαλείται τις τιμές άλλων προσφορών και μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να αντικρούσει τα στοιχεία. Εν τω μεταξύ, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προηγούμενες παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ.

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. εντάσσεται σε μια σειρά παρεμβάσεων που το κόμμα έχει διατυπώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, στις 5 του μήνα, ο τομέας Δικαιοσύνης του κόμματος είχε ζητήσει από τον πρωθυπουργό να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη διαφθορά, επικαλούμενος υποθέσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Επιπλέον, τον Ιούλιο, μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, η ΕΛ.Α.Σ. είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Στις αρχές Νοεμβρίου, το κόμμα είχε επίσης καταγγείλει τους όρους ανάθεσης για τη διαχείριση πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit