Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, συνέχισε να εκφράζει την έντονη διαφωνία του σχετικά με το ζήτημα των Ποινικών Κωδίκων που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Παρότι η κυβέρνηση συνολικά φάνηκε να χαμηλώνει τους τόνους για το θέμα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26/11) στον ΑΝΤ1, διατήρησε την οξεία του στάση.

Ο υπουργός εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, αμφισβητώντας το δικαίωμα του πρώην πρωθυπουργού να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της ηθικής. Οι δηλώσεις του έγιναν με αφορμή τη συζήτηση για τη διαφθορά και τους χαρακτηρισμούς που, όπως είπε, χρησιμοποιούν πολιτικοί αρχηγοί ενώ έχουν και οι ίδιοι προβληματικό πολιτικό παρελθόν.

Οξύτατη κριτική για τους ποινικούς κώδικες

Ο Γιώργος Φλωρίδης ήταν εξαιρετικά οξύς στις τοποθετήσεις του, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Μην μας παριστάνει ο Τσίπρας τον ηθικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ένα ρητορικό ερώτημα: «Υπάρχει κάτι πιο διεφθαρμένο από το να αλλάξει την τελευταία ημέρα πριν φύγει από την κυβέρνηση τους Ποινικούς Κώδικες προκειμένου κάποιοι αντί να πάνε ισόβια, χαιρέτησαν στο δικαστήριο και έφυγαν;».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι αλλαγές αυτές στη νομοθεσία για τα ποινικά αδικήματα έγιναν λίγο πριν από την αποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Αναφέρθηκε σε πολιτικούς αρχηγούς με «λερωμένη τη φωλιά τους», καθιστώντας σαφές ότι η αναφορά του ήταν για τον κ. Τσίπρα.

Αναφορά στον νόμο Παρασκευόπουλου και χιλιάδες αποφυλακίσεις

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο κ. Φλωρίδης επανέφερε στο προσκήνιο και τον νόμο Παρασκευόπουλου. Όπως ανέφερε, «αποφυλακίσεις με τον πρώτο νόμο Παρασκευόπουλου-Τσίπρα υπήρχαν χιλιάδες».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την απορία του για την «αδυναμία» του κ. Τσίπρα στους Ποινικούς Κώδικες. «Ίσως γιατί είναι εργαλεία για να μπορείς να μπεις βαθιά στη διαφθορά υπηρετώντας τη διαφθορά και αυτό το έκανε δύο φορές», δήλωσε, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό ιδιαίτερη ευθύνη για τις αλλαγές στο ποινικό σύστημα.

Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια και η επιστροφή στο έγκλημα

Ο Γιώργος Φλωρίδης έθιξε τις επιπτώσεις των αλλαγών στην κοινωνική ασφάλεια, αναρωτώμενος: «Πώς μιλάμε σε επίπεδο διαφθοράς όταν βγήκε έξω όλο το έγκλημα, βιαστές, δολοφόνοι, ληστές, εκβιαστές;».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «το 80% αυτών, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο έγκλημα». Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο κ. Φλωρίδης διερωτήθηκε εκ νέου: «και θα μας πουλάει εμάς ο Τσίπρας ηθική;».

Η θέση της σημερινής κυβέρνησης και η αντιμετώπιση της διαφθοράς

Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση, ο κ. Φλωρίδης τόνισε τη δράση της σημερινής κυβέρνησης. «Ήρθαμε εμείς και επανατοποθετήσαμε το ποινικό σύστημα για να προστατεύει την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος ευρύτερα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι πρόκειται για διαρκή πρόκληση για κάθε κοινωνία. Κατά την άποψή του, η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης γίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τους θεσμούς της χώρας ώστε τα φαινόμενα αυτά να αντιμετωπίζονται και αν βρίσκει τρόπους να έχει καλά αποτελέσματα απέναντι σε αυτά.

Κριτική στους «αντισυστημικούς» για τις απευθείας αναθέσεις

Ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε, τέλος, και την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από υποθέσεις απευθείας αναθέσεων. Άσκησε κριτική στα κόμματα που εμφανίζονται ως «αντισυστημικοί» και λένε ότι έχουν τη συνταγή για ό,τι βασανίζει τους πολίτες.

«Όταν, όμως, και όπου αυτοί εμπλέκονται στη διαχείριση δημοσίων πραγμάτων τα κάνανε να μην πω τι και ο λαός το πληρώνει ακριβά αυτό», κατέληξε ο υπουργός, αναφερόμενος σε «απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από πολιτικούς αρχηγούς» που «και οι ίδιοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos