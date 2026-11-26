Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, παραδέχθηκε το πρωί της Πέμπτης την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το βιντεοπαιχνίδι GTA VI. Το συγκεκριμένο βίντεο προκάλεσε έντονη συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, καθώς προέτρεπε παππούδες και γιαγιάδες να διαθέσουν το επίδομα των 400 ευρώ για να αγοράσουν το παιχνίδι στα εγγόνια τους. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε την αντίδραση που προκλήθηκε ως υπερβολική.

Η ανάληψη ευθύνης

Ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο OPEN, δήλωσε ξεκάθαρα: «Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Ρωμανός επιβεβαίωσε τον ρόλο του στη δημιουργία και προβολή του επίμαχου βίντεο. Η παραδοχή αυτή έγινε το πρωί της Πέμπτης, απαντώντας στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το περιεχόμενο του βίντεο.

Το βίντεο που προκάλεσε συζητήσεις

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA VI είχε ως κεντρικό του μήνυμα την προτροπή προς τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Συγκεκριμένα, τους καλούσε να χρησιμοποιήσουν το επίδομα των 400 ευρώ που είχαν λάβει, προκειμένου να αγοράσουν το νέο βιντεοπαιχνίδι στα εγγόνια τους. Αυτή η πρόταση ήταν που δημιούργησε «πολλή βαβούρα» τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με την περιγραφή της πηγής.

Η άποψη για την αντίδραση

Ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού εξέφρασε την άποψή του σχετικά με την έκταση των αντιδράσεων. «Θεωρώ ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση», τόνισε ο Νίκος Ρωμανός. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook», δηλαδή ο τρόπος προσέγγισης ή το αρχικό ερέθισμα του βίντεο. Ωστόσο, υπερασπίστηκε την επιλογή, αναφέροντας ότι παρόμοια «trend» έχουν χρησιμοποιηθεί από ηγέτες και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, χωρίς να παρατηρηθεί ανάλογη υπερβολική αντίδραση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr