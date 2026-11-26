Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, εξέφρασε δημόσια την άποψη ότι ο ίδιος θα είχε υποβάλει την παραίτησή του εάν βρισκόταν σε μία αντίστοιχη θέση με εκείνη του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Η τοποθέτηση αυτή του κ. Συρίγου ερμηνεύτηκε ως ουσιαστικό «άδειασμα» του υφυπουργού, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα πολιτικής ευθύνης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της ΝΔ τόνισε ότι το θέμα της παραίτησης αποτελεί πρωτίστως ένα προσωπικό ζήτημα για κάθε πολιτικό πρόσωπο. Ωστόσο, στην προσωπική του περίπτωση, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η απόφαση θα ήταν ξεκάθαρη: «Εγώ αν σε μία αντίστοιχη περίπτωση θα είχα παραιτηθεί; Εγώ θα είχα παραιτηθεί».

Η προσωπική στάση και η ευθύνη

Ο Άγγελος Συρίγος υπογράμμισε ότι η κρίση για το αν κάποιος είναι «μπλεγμένος» σε μια υπόθεση ή όχι, καθώς και ο τρόπος αντίδρασης σε αυτή την κατάσταση, είναι αποκλειστικά θέμα προσωπικής εκτίμησης και επιλογής του κάθε ατόμου. Με αυτή τη δήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας διαχώρισε τη θέση του από την στάση του κ. Λιάκου, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε άμεση κριτική.

Η δήλωσή του αυτή έρχεται να προσθέσει μια νέα διάσταση στον δημόσιο διάλογο γύρω από την πολιτική ηθική και την ανάληψη ευθυνών. Ο κ. Συρίγος φάνηκε να δίνει έμφαση στην προσωπική ακεραιότητα και την άμεση αντίδραση σε περιπτώσεις που μπορεί να δημιουργούν σκιές στην πολιτική ζωή.

Ευρύτερες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή

Πέρα από την προσωπική του τοποθέτηση, ο Άγγελος Συρίγος επέμεινε στις ευρύτερες αρνητικές συνέπειες που έχουν τέτοια ζητήματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Επισήμανε ότι τόσο η υπόθεση που αφορά τον κ. Λιάκο όσο και εκείνη του κ. Χατζηγιαννάκη, δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας και ενισχύουν την αίσθηση της διαφθοράς στους πολίτες.

«Αυτό κάνει κακό σε όλη την πολιτική ζωή», δήλωσε ο κ. Συρίγος, περιγράφοντας το αρνητικό αποτύπωμα που αφήνουν αυτές οι υποθέσεις. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η εντύπωση που δημιουργείται στον κόσμο είναι ότι «όλα είναι διεφθαρμένα», γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα.

Ωφέλεια για τα αντισυστημικά κόμματα

Ο Άγγελος Συρίγος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στην ανάλυσή του, επισημαίνοντας ποιοι είναι οι ωφελημένοι από το κλίμα δυσπιστίας που δημιουργείται. Όπως σημείωσε, «Αυτήν την στιγμή, αν κάποιος χαίρεται, είναι τα αντισυστημικά κόμματα».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία για την ενίσχυση των πολιτικών δυνάμεων που τάσσονται κατά του καθιερωμένου πολιτικού συστήματος, εκμεταλλευόμενες την απογοήτευση και την αίσθηση διαφθοράς που επικρατεί στην κοινωνία. Για τον κ. Συρίγο, το κρίσιμο σημείο σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι «πώς αντιδράς θεσμικά σε αυτό το θέμα», υποδεικνύοντας την ανάγκη για ισχυρές και διαφανείς απαντήσεις από τους θεσμούς.

Άλλες πολιτικές αναφορές και εξελίξεις

Στο πλαίσιο των πολιτικών εξελίξεων που αναφέρονται, περιλαμβάνεται και η δήλωση του Ρωμανού, ο οποίος δικαιώνει τον «Κάλχα». Ο κ. Ρωμανός ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για το βίντεο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο σχετίζεται με το παιχνίδι GTA VI. Η ανάληψη ευθύνης από τον κ. Ρωμανό αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός στον πολιτικό διάλογο.

Παράλληλα, η Τζάκρη επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για «φλερτ» με το ΠΑΣΟΚ. Η ίδια δήλωσε ρητά ότι «είμαστε σε συζητήσεις», επιβεβαιώνοντας έτσι τις διεργασίες και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή η δήλωση προσθέτει ένα ακόμα στοιχείο στο παζλ των τρεχουσών πολιτικών ζυμώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki