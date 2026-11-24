Το ΠΑΣΟΚ εντείνει την παρουσία του σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας μια νέα εκστρατεία με κεντρικό άξονα την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε ότι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής. Παράλληλα, διατυπώθηκαν κατηγορίες κατά της κυβέρνησης σχετικά με την πώληση κόκκινων δανείων.

Το ΠΑΣΟΚ «οργώνει» την Ελλάδα με νέο μοντέλο

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αναδεικνύεται σε θέμα αιχμής για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει πράξη την πρόταση της Άννας Διαμαντοπούλου για μία εβδομάδα αφιερωμένη στην «Ελλάδα που παράγει». Στόχος του κόμματος είναι να προτείνει τις δικές του θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα.

Παράλληλα, επιδιώκεται η επανασύνδεση με κλάδους που παραδοσιακά αποτελούσαν συμμάχους του ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια να τους φέρει εκ νέου κοντά του. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του κόμματος ενόψει των εκλογών.

Επισκέψεις σε βιομηχανικές περιοχές και εργατικά κέντρα

Η εκστρατεία ξεκινά σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2026, από το λεκανοπέδιο Αττικής. Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε μια σειρά από σημαντικές βιομηχανικές και εργατικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις περιλαμβάνουν το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο στον Ασπρόπυργο, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, το Πέραμα και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας. Σκοπός των επισκέψεων είναι η άμεση επικοινωνία με εργαζομένους και εργοδότες, η διαπίστωση των προβλημάτων στην πράξη και η επεξεργασία λύσεων για όλα τα ζητήματα. Ταυτόχρονα, τα κλιμάκια θα καταθέτουν τις προτάσεις του κόμματος ως εναλλακτική στην παρούσα διακυβέρνηση, ενόψει των εκλογών.

Ανδρουλάκης: Η νίκη του ΠΑΣΟΚ η μόνη δυνατότητα για πολιτική αλλαγή

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε χθες στην Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από κορυφαία στελέχη του κόμματος, εγκαινίασε την όλη ιδέα της εκστρατείας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο και αυτός είναι ο στόχος της πολιτικής αλλαγής».

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «υπάρχει η πολιτική εναλλακτική που έχει άλλο χαρακτήρα, άλλο όραμα και άλλο σχέδιο» από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες θα κριθεί θετικά από τους πολίτες με νίκη στις εκλογές, καθώς «για να κάνουμε όλα αυτά που λέμε πράξη, πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες να τα κάνουμε πράξη». Υπογράμμισε ότι η μόνη δυνατότητα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι να έρθει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ολοκληρωμένα σε όλους τους τομείς, τονίζοντας ότι «αυτή η διαδρομή περνά από την ήττα της σημερινής πολιτικής της ΝΔ».

Αιχμές για κόκκινα δάνεια και Εξεταστική Επιτροπή

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πώληση 20 δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων στα Funds. Η ψήφος του ΠΑΣΟΚ υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια αποτέλεσε αφορμή για περαιτέρω πολιτικές ειδήσεις.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «στην ΕΛΑΣ έλεγαν ότι «δεν πούλησαν ούτε ένα ευρώ κόκκινα δάνεια στα Funds, αλλά έκαναν τον νόμο και πούλησαν 20 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα Funds»». Διαβεβαίωσε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αλλάξει και ότι το κόμμα δεν είναι διατεθειμένο να αφήνει οτιδήποτε στο εξής αναπάντητο, από όπου και αν προέρχεται, δεδομένου ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit