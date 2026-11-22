Η πολιτική σκηνή του Νοεμβρίου, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από επτά δημοσκοπήσεις, παρουσιάζει μια σύνθετη εικόνα. Παρατηρείται μια κοινωνία που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία για πολιτική αλλαγή, την ώρα που η κυβέρνηση διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση εμφανίζεται να αδυνατεί να συσπειρώσει την κοινωνική διαμαρτυρία σε έναν ισχυρό εναλλακτικό πόλο.

Η εικόνα των δημοσκοπήσεων του Νοεμβρίου

Οι επτά δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο από τις εταιρείες Opinion Poll, Real Polls, Marc, Metron Analysis, Alco, Pulse και Palmos Analysis, σκιαγραφούν ένα σαφές πολιτικό τοπίο.

Η βασική εικόνα που αναδεικνύεται είναι αυτή μιας κοινωνίας που, παρά τη δυσαρέσκεια για την κυβερνητική πολιτική, δεν βρίσκει ισχυρό εκφραστή στην αντιπολίτευση. Η τελευταία μέτρηση, της Palmos Analysis, η οποία δημοσιεύτηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνει την απόσταση μεταξύ της πρόθεσης ψήφου και των εκτιμήσεων εκλογικής επιρροής.

Παράλληλα, προσθέτει νέα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική δυσαρέσκεια και την πιθανή απήχηση ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται στις μετρήσεις με διψήφια διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, οι δημοσκοπικές καταγραφές στην πρόθεση ψήφου δεν της εξασφαλίζουν την αυτοδυναμία.

Συγκεκριμένα, η Alco καταγράφει το ποσοστό της ΝΔ στο 23,7%, η Metron Analysis στο 24,1% και η Real Polls στο 24,7%. Η Palmos Analysis τοποθετεί τη ΝΔ στο 24,8%, ενώ η Opinion Poll στο 25,5%.

Τα υψηλότερα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου καταγράφονται από την Pulse με 26,5% και τη Marc με 27,2%. Ο αριθμητικός μέσος όρος των επτά αυτών μετρήσεων διαμορφώνεται στο 25,2%.

Οι εκτιμήσεις ψήφου και η σημαντική διαφορά τους

Η εικόνα των ποσοστών μεταβάλλεται στις εκτιμήσεις ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να κινείται μεταξύ 29,5% και 30,5%. Ο μέσος όρος στις έξι εταιρείες που δημοσιεύουν τέτοια εκτίμηση διαμορφώνεται στο 30,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Alco δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου.

Η διαφορά μεταξύ πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου είναι σημαντική και καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των δημοσκοπικών δεδομένων.

Για παράδειγμα, στην μέτρηση της Palmos Analysis, η ΝΔ ανεβαίνει από το 24,8% στην πρόθεση ψήφου στο 30,2% στην εκτίμηση. Αντίστοιχη διαφορά, ύψους 5,4 μονάδων, καταγράφεται και στις μετρήσεις της Metron Analysis και της Real Polls.

Μεθοδολογία και το πολιτικό ενδιαφέρον

Οι εκτιμήσεις ψήφου δεν αποτελούν αυθαίρετους υπολογισμούς, αλλά βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθοδολογικές επιλογές των εταιρειών.

Αυτές οι επιλογές αφορούν την αναγωγή των απαντήσεων και τον τρόπο διαχείρισης της αδιευκρίνιστης ψήφου. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση για την τελική εκλογική επίδοση.

Το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται ακριβώς σε αυτή την απόσταση μεταξύ των δύο τύπων μετρήσεων. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει στην πρόθεση ψήφου ποσοστά που είναι αισθητά χαμηλότερα από την περιοχή του 30%, στην οποία συγκλίνουν οι περισσότερες εκτιμήσεις ψήφου.

Κοινωνική δυσαρέσκεια και οι ανοιχτές μεταβλητές

Παρά το προβάδισμα της κυβέρνησης, το αίτημα για πολιτική αλλαγή καταγράφεται σε πολύ υψηλά επίπεδα στην κοινωνία. Αυτό το αίτημα, όμως, δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη εκλογική δυναμική για κάποιο συγκεκριμένο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη, αλλά ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα κενό στην εκπροσώπηση αυτής της δυσαρέσκειας.

Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται ενώ παραμένουν ανοιχτές σημαντικές μεταβλητές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την τελική εικόνα. Σε αυτές τις μεταβλητές περιλαμβάνονται η στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, καθώς και η πιθανή εμφάνιση νέων κομματικών σχηματισμών στην πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Topontiki