Τα σενάρια για τις εκλογές του 2027: Ημερομηνίες, ευρωπαϊκή προεδρία και η πίεση στο ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών του 2027 έχει επανέλθει στο προσκήνιο, με κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ότι, εφόσον ο πρωθυπουργός παραπέμπει στο τέλος της τετραετίας, δύο συγκεκριμένες Κυριακές του Μαΐου είναι οι επικρατέστερες για τις κάλπες. Παράλληλα, η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα τον Ιούλιο του ίδιου έτους φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό. Η κυβέρνηση, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, προσανατολίζεται σε πίεση προς το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία, παρά τις δηλωμένες θέσεις του.

Τα σενάρια για τις ημερομηνίες των εκλογών

Η Κυριακή 16 Μαΐου του 2027 θεωρείται από πολλούς η επικρατέστερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ ως πιθανή εξετάζεται και η 23η του ίδιου μήνα. Η 2α Μαΐου, η οποία συμπίπτει με το Πάσχα, έχει αποκλειστεί από τη συζήτηση. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να την αποκλείσει, προφανώς με δόση σαρκασμού απέναντι στα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν.

Εάν τα σενάρια για αυτές τις δύο Κυριακές επιβεβαιωθούν για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, τότε όλα δείχνουν ότι η δεύτερη φορά που θα στηθούν κάλπες θα είναι στις 20 Ιουνίου. Αυτή η ημερομηνία τοποθετείται μόλις δέκα ημέρες πριν από την 1η Ιουλίου, όταν η χώρα μας θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύνδεση με την ευρωπαϊκή προεδρία

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο χρόνος διεξαγωγής τόσο των πρώτων όσο και των δεύτερων εκλογών συνδέεται άμεσα με την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εμφανιστεί ως ο απόλυτα θεσμικός παράγοντας, προβάλλοντας τη χώρα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου.

Η στρατηγική αυτή εκτιμάται ότι ενισχύει το δίλημμα για τη συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Η ανάγκη για σταθερότητα κατά την περίοδο της ευρωπαϊκής προεδρίας θεωρείται κρίσιμη για την απρόσκοπτη λειτουργία της χώρας.

Το δίλημμα της συνεργασίας και η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, το δίλημμα για τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας θα είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ, με στόχο να το πείσουν για την αναγκαιότητα μιας σταθερής κυβέρνησης, ιδίως κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να επιμένει στην άρνησή του για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η θέση αυτή του ΠΑΣΟΚ είναι καταγεγραμμένη και αποτελεί απόφαση του συνεδρίου του, καθιστώντας τις συζητήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες πιο δύσκολες.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μετεκλογικά σενάρια. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι εκλογές θα μας δείξουν και θα μας κατευθύνουν τι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας».

Ο πρωθυπουργός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τα μικρά δεξιότερα κόμματα, τονίζοντας ότι «το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ». Παράλληλα, σχολίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έκανε συνέδριο για να μας πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ». Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κυβερνητική στρατηγική πίεσης

Από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ασκήσει πίεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τελικής πτώσεως. Η εκτίμηση είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πειστούν ορισμένοι κεντρώοι ψηφοφόροι να μετακινηθούν προς τη Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας την εκλογική της δύναμη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση επιθυμεί να αποφύγει πάση θυσία την κατηγορία από το ΠΑΣΟΚ ότι προτρέπει σε αποστασία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε, όπως εκτιμάται, πολλά και σοβαρά προβλήματα στο πολιτικό σκηνικό, επηρεάζοντας αρνητικά το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki