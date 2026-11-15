Σάλος στη Βρετανία με σύμβουλο του Μπέρναμ που χρησιμοποίησε chatgpt για ομιλία

Σάλος ξέσπασε στη Βρετανία μετά την αποκάλυψη της «Daily Mail» ότι συνεργάτης του Άντι Μπέρναμ χρησιμοποίησε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT κατά την προετοιμασία ομιλίας. Το περιστατικό αφορά την επεξεργασία ενός κειμένου που περιγράφεται ως πρωθυπουργική ομιλία, αλλά και ως ομιλία του ηγέτη των Εργατικών, προκαλώντας την αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης.

Η αποκάλυψη και οι φωτογραφίες στο τρένο

Η «Daily Mail» δημοσίευσε την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, φωτογραφίες που δείχνουν έναν από τους συντάκτες των ομιλιών του Άντι Μπέρναμ να κάνει χρήση του ChatGPT για την επεξεργασία μιας ομιλίας. Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου από έναν επιβάτη, μέσα σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Γιούστον.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο βοηθός του Μπέρναμ φαίνεται να κρατά ένα ποτήρι prosecco, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί το ChatGPT για να επεξεργαστεί την ομιλία. Σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσε η ταμπλόιντ, ο συνεργάτης είχε απευθύνει ερώτηση στο ChatGPT, ζητώντας συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να προσθέσει «λίγο περισσότερο συναίσθημα» στο κείμενο της ομιλίας.

Η ομιλία και οι αντιφάσεις στις περιγραφές

Η ομιλία, για την οποία χρησιμοποιήθηκε το ChatGPT, εκφωνήθηκε την επομένη των φωτογραφιών, στις 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του κόμματος στην Ουαλία. Ενώ αρχικά αναφέρεται ως «πρωθυπουργική ομιλία» και «ομιλία του πρωθυπουργού της χώρας», αργότερα στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για «ομιλία του ηγέτη των Εργατικών».

Αυτή η διπλή αναφορά στο περιεχόμενο της ομιλίας, άλλοτε ως κείμενο για τον Βρετανό πρωθυπουργό και άλλοτε ως ομιλία του ηγέτη των Εργατικών, αποτελεί ένα από τα σημεία που προκύπτουν από την αποκάλυψη. Ο Άντι Μπέρναμ είναι γνωστός πολιτικός, αλλά όχι ο εν ενεργεία πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η αντίδραση της Ντάουνινγκ Στριτ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας αντέδραξε άμεσα στη δημοσίευση των φωτογραφιών και των πληροφοριών από τη «Daily Mail». Από την Ντάουνινγκ Στριτ 10, την επίσημη κατοικία και γραφείο του πρωθυπουργού, επισημάνθηκε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός γράφει τις «περισσότερες» από τις ομιλίες του.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, μιλώντας στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, υποβάθμισε το περιστατικό. Διευκρίνισε ότι «ένας συνεργάτης ζήτησε συμβουλές για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί». Η Ντάουνινγκ Στριτ υποστηρίζει, επίσης, ότι οι προτάσεις που παρείχε η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του Μπέρναμ.

Το πλαίσιο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική

Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια τη συζήτηση για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, στην πολιτική επικοινωνία και τη συγγραφή λόγων. Η αποκάλυψη ότι ένας σύμβουλος πολιτικού προσώπου απευθύνθηκε σε τέτοια εφαρμογή για την προσθήκη «συναισθήματος» σε ένα προσχέδιο ομιλίας, υπογραμμίζει τις νέες προκλήσεις και πρακτικές που αναδύονται στον χώρο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ ότι οι προτάσεις του ChatGPT δεν χρησιμοποιήθηκαν στο τελικό κείμενο, η ίδια η πράξη της αναζήτησης βοήθειας από την τεχνητή νοημοσύνη για ένα τόσο κρίσιμο κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας, όπως είναι μια ομιλία, προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στη βρετανική κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Newsit