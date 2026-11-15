ΗΠΑ: Διχασμός στους δημοκρατικούς μετά την εκλογική νίκη

Οι Δημοκρατικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε κατάσταση διχασμού μετά την πρόσφατη εκλογική τους νίκη, η οποία σημειώθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι διαφωνίες εντοπίζονται κυρίως στην οικονομική ατζέντα του κόμματος, αλλά και στην προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί απέναντι στον πρώην πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Ο εσωκομματικός αυτός διχασμός έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια της πρώτης μεγάλης μετεκλογικής συνάντησης των Δημοκρατικών, η οποία έλαβε χώρα στο Ντένβερ του Κολοράντο στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Οι ιδεολογικές διαφορές και η οικονομική ατζέντα

Παρά το εορταστικό κλίμα που επικρατούσε στο Ντένβερ λόγω της σαρωτικής εκλογικής νίκης, οι ιδεολογικές και γενεαλογικές διαφορές στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος δεν μπόρεσαν να καλυφθούν. Βασική επιδίωξη όλων των στελεχών, όπως μεταδίδει το Reuters, είναι η ανακούφιση των Αμερικανών πολιτών από την ακρίβεια που βιώνουν. Ωστόσο, οι απόψεις τους διίστανται σημαντικά ως προς τα μέσα και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αυτή η διαφωνία για την οικονομική πολιτική αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες του εσωκομματικού διχασμού. Η ανάγκη για δράση είναι κοινά αποδεκτή, με τη φράση «Congress needs to do something» να εκφράζει την επιτακτικότητα της κατάστασης, αλλά ο τρόπος υλοποίησης παραμένει σημείο τριβής μεταξύ των πτερύγων.

Το συνέδριο της Majority Democrats και η εσωκομματική αναμέτρηση

Το συνέδριο στο Ντένβερ διοργανώθηκε από την οργάνωση Majority Democrats, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη νεότερων στελεχών στην ηγεσία του κόμματος και εκφράζει την αντίθεσή της στον ακτιβισμό της Αριστεράς. Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης παρείχαν μια πρώτη σαφή εικόνα της εσωκομματικής αναμέτρησης.

Αυτή η αναμέτρηση δεν περιορίζεται μόνο στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας για την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων, αλλά επεκτείνεται και στην ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Η οργάνωση Majority Democrats επιδιώκει να καταστήσει τους Δημοκρατικούς «πραγματικά cool ξανά», όπως αναφέρθηκε.

Οι προτάσεις της προοδευτικής πτέρυγας

Ο Ρο Κάνα, προοδευτικός βουλευτής από την Καλιφόρνια και ένας από τους πιθανούς διεκδικητές της Προεδρίας το 2028, κάλεσε το κόμμα να σταματήσει να επιδιώκει τη μετακίνησή του προς το πολιτικό κέντρο. Οι προτάσεις του αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της προοδευτικής πτέρυγας και περιλαμβάνουν μια σειρά από ριζοσπαστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο Ρο Κάνα πρότεινε την καθολική υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες, την επιβολή φόρου στον πλούτο, καθώς και την αύξηση του ομοσπονδιακού κατώτατου μισθού στα 25 δολάρια την ώρα. Επιπλέον, ζήτησε δραστικές περικοπές στις αμυντικές δαπάνες και την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Η προσέγγιση της μετριοπαθούς πτέρυγας

Από την άλλη πλευρά, ο μετριοπαθής κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο, ο οποίος επίσης θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το 2028, υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση. Σύμφωνα με την άποψή του, οι ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται για τις ιδεολογικές διαμάχες εντός του κόμματος.

Ο Τζος Σαπίρο τόνισε ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται κυρίως για το κατά πόσο οι Δημοκρατικοί μπορούν να φέρουν απτά αποτελέσματα και λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτή η θέση υπογραμμίζει την ανάγκη για πρακτική πολιτική και αποτελεσματικότητα, έναντι των θεωρητικών ή ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

Η ευρεία νίκη και οι επιπτώσεις της

Η έκταση της εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου και οι δύο πλευρές, τόσο οι προοδευτικοί όσο και οι μετριοπαθείς, μπορούν να υποστηρίζουν ότι οι Αμερικανοί επικρότησαν τη δική τους πολιτική αντίληψη. Αυτό εντείνει τις εσωκομματικές συζητήσεις και τις διεκδικήσεις.

Η πολιτική στρατηγικός σύμβουλος του κόμματος, Ελέιν Κάμαρκ, δήλωσε στο Reuters ότι είναι αναμενόμενο να υπάρξει μεγάλη συζήτηση. Η Κάμαρκ εξήγησε ότι η νίκη των Δημοκρατικών ήταν τόσο ευρεία που οδήγησε στην εκλογή μιας ποικιλίας στελεχών, συμπεριλαμβανομένων κεντρώων, Δημοκρατικών από τις νότιες πολιτείες, καθώς και περισσότερο προοδευτικών και αριστερών Δημοκρατικών. Αυτή η ποικιλομορφία συνθέτει το παζλ του σημερινού Δημοκρατικού Κόμματος και τροφοδοτεί τον εσωτερικό διάλογο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis