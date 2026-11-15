Χάρης Δούκας: Η κυβέρνηση παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση – Σφοδρή επίθεση και στην ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρενέβη με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στο ζήτημα της μεταφοράς των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους στην κεντρική διοίκηση. Σε σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Δούκας κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για νέα επέλαση της τσιμεντοποίησης στις πόλεις. Υποστήριξε πως αυτή η επιλογή γίνεται προς όφελος συγκεκριμένων εργολαβικών συμφερόντων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που παίρνει τις πολεοδομίες από τους Δήμους και παραδίδει τις πόλεις στην τσιμεντοποίηση».

Η «τρίτη πράξη του ίδιου έργου» για τις πόλεις

Ο δήμαρχος Αθηναίων συνέδεσε ευθέως τη συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης με προηγούμενες παρεμβάσεις στον τομέα της δόμησης. Κατά τον κ. Δούκα, πρόκειται για την «τρίτη πράξη του ίδιου έργου», το οποίο έχει ως κοινό παρονομαστή την «υποταγή του αστικού χώρου στα συμφέροντα των εργολάβων».

Όπως ανέφερε, προηγήθηκαν αυτής της πρωτοβουλίας το μπόνους ορόφων και η υπέρμετρη δόμηση σε δήμους της βόρειας Αττικής, γεγονότα που, κατά την άποψή του, ενισχύουν την ίδια λογική. Ο κ. Δούκας τόνισε την ανάγκη να σταματήσει αυτός ο «κατήφορος», υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «οι πόλεις δεν είναι οικόπεδα προς εκμετάλλευση» και θέτοντας το ρητορικό ερώτημα: «Θα τους αφήσουμε;».

Ευθεία επίθεση στην ηγεσία της ΚΕΔΕ

Πέρα από την κριτική προς την κυβέρνηση, η παρέμβαση του Χάρη Δούκα απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω της ευθείας επίθεσής του στην ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο δήμαρχος Αθηναίων εγκαλεί την ΚΕΔΕ για τη στάση που τηρεί απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αφαιρούν κρίσιμες αρμοδιότητες από τους δήμους.

«Προφανώς δεν περιμένουμε τίποτα από την ηγεσία της ΚΕΔΕ, που βάζει συνεχώς πλάτη στα σχέδια της κυβέρνησης», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Η δήλωση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τη σύγκρουση για τον έλεγχο της πολεοδομικής πολιτικής, αλλά και το ζήτημα της στάσης της θεσμικής εκπροσώπησης της αυτοδιοίκησης απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Αφαίρεση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων και οι συνέπειες

Η κυβερνητική πρωτοβουλία, όπως την περιέγραψε ο κ. Δούκας, συνίσταται στην αφαίρεση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τους δήμους και τη μεταφορά τους στην κεντρική διοίκηση. Αυτή η κίνηση, κατά την άποψη του δημάρχου, αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λήψης αποφάσεων για την αστική ανάπτυξη.

Ο κ. Δούκας εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων θα οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη «τσιμεντοποίηση» των πόλεων, καθώς οι τοπικές κοινωνίες χάνουν τον άμεσο έλεγχο επί των πολεοδομικών σχεδιασμών. Η παρέμβασή του αναδεικνύει την αντίθεση σε πρακτικές που θεωρεί ότι υποβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον.

Κριτική για την υποταγή στα εργολαβικά συμφέροντα

Στο επίκεντρο της κριτικής του Χάρη Δούκα βρίσκεται η σύνδεση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας με τα εργολαβικά συμφέροντα. Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι η μεταφορά των πολεοδομιών στην κεντρική διοίκηση εξυπηρετεί συγκεκριμένους κύκλους, επιτρέποντας την εκμετάλλευση του αστικού χώρου.

Η δήλωσή του «Λέμε «ΟΧΙ» στην τσιμεντοποίηση» συνοψίζει τη θέση του απέναντι σε αυτό που θεωρεί ως μια επικίνδυνη πορεία για τις πόλεις. Η παρέμβαση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθείται και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki