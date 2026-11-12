Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης υπέβαλε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η οποία έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της υπόθεσης που αφορά τη μοριοδότηση της κόρης του για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο.

Η υποβολή και αποδοχή της παραίτησης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρωθυπουργό. Η παραίτηση έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επιβεβαιώθηκε με σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης».

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η απόφαση του κ. Τσαβδαρίδη να παραιτηθεί έρχεται στον απόηχο των αποκαλύψεων σχετικά με τη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Το θέμα αυτό είχε προκαλέσει συζητήσεις και οδήγησε στην υποβολή εξηγήσεων από τον ίδιο.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τον υφυπουργό δεν κρίθηκαν επαρκείς από τον πρωθυπουργό. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην αποδοχή της παραίτησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, enikos.gr