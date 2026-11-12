Πολύ μακρύς ο δρόμος για Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Τα κόμματα εξουσίας αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πολλά προβλήματά τους. Η απόσταση από τους αρχικούς τους στόχους είναι τόσο μεγάλη, που καθιστά αδύνατη την παράκαμψη ή τον ωραιοποίηση της τρέχουσας πραγματικότητας. Αυτή η κατάσταση αφορά τόσο την κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία όσο και τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ., τα οποία βρίσκονται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων.

Η πορεία της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως έχει το άθροισμα ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. στις δημοσκοπήσεις, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική πτώση στην πρόθεση ψήφου. Συγκεκριμένα, υπολείπεται κατά περίπου δεκαπέντε μονάδες σε σχέση με το εκλογικό της αποτέλεσμα του 2023, ένα στοιχείο που δεν χαρακτηρίζεται ευχάριστο για το κυβερνών κόμμα. Επιπλέον, στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να ακολουθεί ένα διπλό παιχνίδι όσον αφορά τις πιθανές συνεργασίες.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι παρουσιάζουν διακυμάνσεις από έρευνα σε έρευνα, η επίτευξη της αυτοδυναμίας φαντάζει ως ένα άπιαστο όνειρο. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει το όριο της προσωπικής του αποτυχίας σε ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό, το 25%.

Οι προκλήσεις για το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, βιώνει μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από χρόνια στασιμότητας και αδυναμίας να εκτιναχθεί, έχοντας δει πολλές ευκαιρίες να απομακρύνονται. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πιστέψει ότι οι ελπίδες του ήταν πιο βάσιμες από ποτέ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να του πήρε τη δημοσκοπική «μπουκιά από το στόμα», τουλάχιστον προς το παρόν.

Η τρέχουσα κατάσταση υποδηλώνει ότι η τρίτη θέση, στην οποία ενδέχεται να βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, ίσως αποδειχθεί πολύ πιο οδυνηρή σε σύγκριση με προηγούμενες περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, το κόμμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας τα «ρέστα του», προκειμένου να κατακτήσει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, αν και κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή.

Η πορεία της ΕΛ.Α.Σ. και οι φιλοδοξίες της

Η ΕΛ.Α.Σ. έκανε την εμφάνισή της στην πολιτική σκηνή με όνειρα και φιλοδοξίες για μια «έφοδο στον ουρανό». Ωστόσο, φαίνεται να «τράκαρε» στο προσωπικό ταβάνι του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε καταγραφεί το 2023, και το οποίο δυσκολεύεται σημαντικά να ξεπεράσει. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, παρατηρείται μια σύγκρουση μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ, η οποία εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση.

Το σημαντικότερο είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ. αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να αποκτήσει το στάτους ενός ισχυρού αντιπάλου της Νέας Δημοκρατίας. Εφόσον δεν εκπληρώνει αυτόν τον μείζονα στόχο, διατρέχει τον κίνδυνο, λόγω απογοήτευσης του δυνητικού της κοινού, να χάσει ακόμα και τον ελάχιστο στόχο, που είναι η δεύτερη θέση. Για αυτόν τον λόγο, το κόμμα ανεβάζει την πολιτική ένταση στη διαπασών, ελπίζοντας σε μια ισχυρή πόλωση.

Ο καθοριστικός ρόλος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων

Όλες αυτές οι εξελίξεις εκτυλίσσονται στο φόντο των αμέτρητων αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Αυτοί οι ψηφοφόροι, οι οποίοι σχεδόν «σαδιστικά» θα συνεχίσουν να «τηγανίζουν» τους μνηστήρες της εξουσίας μέχρι την ημέρα της κάλπης, αποτελούν έναν κρίσιμο παράγοντα. Για τον λόγο αυτό, τα τρία κόμματα θα πρέπει να καταβάλλουν τεράστιο κόπο επί μήνες, προκειμένου να πείσουν ανθρώπους που είναι κατά τεκμήριο υποψιασμένοι, ενδεχομένως απογοητευμένοι, αλλά σίγουρα δύσπιστοι.

Τελικά, αυτοί οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι θα είναι εκείνοι που θα κρίνουν τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ. Ως εκ τούτου, υπομονή και ατσάλινα νεύρα θα χρειαστούν από όλες τις πλευρές στην πορεία προς τις εκλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki