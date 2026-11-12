Συγκρατημένη ανακούφιση, αλλά και «πονοκέφαλοι» στην Αθήνα λόγω καλωδίου

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε προχθές το απόγευμα από το λιμάνι του Ηρακλείου, βρίσκεται σε πορεία προς τη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου. Εκεί αναμένεται να ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες βυθού για την εγκατάσταση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Παρά τη συγκρατημένη ανακούφιση στην Αθήνα για την πορεία του έργου, η κατάσταση περιγράφεται ως «περίπλοκη» λόγω των αντικρουόμενων NAVTEX και των πολιτικών αντιδράσεων, τόσο σε διπλωματικό όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Η πορεία του ερευνητικού σκάφους και ο σκοπός του

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ηράκλειο προχθές το απόγευμα. Η πορεία του είναι αργή αλλά σταθερή, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες βυθού.

Οι έρευνες αυτές είναι κρίσιμες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα υλοποιήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Πηγές στην Αθήνα εκτιμούν ότι το Abeille Marengo θα διεξαγάγει τις έρευνές του στα διεθνή ύδατα, στην περιοχή της Κάσου, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Αντικρουόμενες NAVTEX και διπλωματικές κινήσεις

Η έναρξη των εργασιών στα διεθνή ύδατα φαίνεται να έχει διασφαλιστεί, έπειτα από μια σειρά διπλωματικών κινήσεων. Προηγήθηκε γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, καθώς και τουρκική NAVTEX, με την οποία η Τουρκία φέρεται να έδωσε τη «συγκατάθεσή» της για τις έρευνες.

Ωστόσο, Αθήνα και Λευκωσία αντέδρασαν εκδίδοντας αντι-NAVTEX. Με αυτές, τονίζουν ότι οι εργασίες έλαβαν άδεια αποκλειστικά από τις δικές τους αρχές. Η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει επιπλέον ότι ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Άγκυρα, ενώ οι ελληνικές και κυπριακές αρχές δηλώνουν ότι η τουρκική αναγγελία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Η θέση της Αθήνας και οι τουρκικές αναφορές

Σύμφωνα με πηγές στην Αθήνα, η Ελλάδα πέτυχε τον διπλωματικό της στόχο, ο οποίος ήταν να καταστεί σαφές ότι εκείνη είναι η αρχή που αδειοδοτεί το έργο και όχι η Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνόψισε τη θέση της κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι «καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία».

Ο κύριος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι αυτό προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα της γαλλικής εταιρείας και όλων των εμπλεκομένων στο έργο. Τόνισε πως τα επίσημα έγγραφα, τα κείμενα, ακόμα και η τουρκική NAVTEX, καθώς και η ανακοίνωση της γαλλικής εταιρείας, μιλούν για ελληνική και κυπριακή άδεια. Σημείωσε επίσης ότι στο πεδίο τα πράγματα «είναι ήρεμα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα».

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα τουρκικά ΜΜΕ παρουσίασαν διαφορετικά τις εξελίξεις. Η Türkiye Gazetesi ανέφερε ότι «συνέβη αυτό που φοβόταν η Ελλάδα! Η Άγκυρα έδωσε έγκριση στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο». Παράλληλα, η Hurriyet υπογράμμισε σε ρεπορτάζ της ότι «Τουρκία και Γαλλία διεξήγαγαν εντατικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τη διατύπωση και τις συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX».

Εσωτερική πολιτική ένταση στην Αθήνα

Στο εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια στους χειρισμούς της υπόθεσης, καθώς και για έλλειψη ενημέρωσης. Επιπλέον, εκφράζονται κατηγορίες για ήττα σε διπλωματικό επίπεδο.

Οι πιέσεις από την αντιπολίτευση φαίνεται να προκάλεσαν αντίδραση, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενήργησε μετά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki