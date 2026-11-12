Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως για την κλιμάκωση στον Κόλπο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλείται εκτάκτως την Παρασκευή, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Μπαχρέιν, προκειμένου να εξετάσει τις απειλές που αντιμετωπίζει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο. Η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί επίσης στον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οι όροι επαναλειτουργίας τους, καθώς και οι συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές.

Η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η ανοικτή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής και θα διεξαχθεί υπό τον τίτλο «Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή». Τα μέλη του Συμβουλίου θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις από τον γενικό γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Τζάσεμ Μοχάμεντ αλ Μπουντάιουι.

Επιπλέον, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων και Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ θα παράσχει ενημέρωση. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στους κινδύνους για την ελεύθερη και ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς και στις ευρύτερες επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Η έναρξη και η εξέλιξη της περιφερειακής σύγκρουσης

Η επικείμενη συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας γίνεται σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη της περιφερειακής σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Τότε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατιωτικών υποδομών και της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν.

Σε αντίποινα για αυτές τις ενέργειες, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα και άλλους στόχους σε κράτη του Κόλπου και στην Ιορδανία. Παράλληλα, προχώρησε σε ενέργειες που οδήγησαν ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, μέσω αυτής της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού διέρρεε το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η αποτυχημένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Τον Ιούνιο, το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο προέβλεπε κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών. Στόχος αυτής της συμφωνίας ήταν η διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας για την περιοχή. Ωστόσο, το μνημόνιο αυτό εξέπνευσε τον Αύγουστο χωρίς να επιφέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και χωρίς να εφαρμοστεί στην πράξη.

Έκτοτε, η σύγκρουση συνεχίζεται, αν και με χαμηλότερη ένταση. Οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν εμπορικές διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, παρά το αρχικό κλείσιμο που προκλήθηκε από τις ιρανικές ενέργειες.

Διπλωματικές προσπάθειες και δηλώσεις

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή έχουν ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Το Κατάρ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, μεσολαβώντας σε έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος από την ένταση.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι. Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν θεωρεί προς το παρόν αναγκαία πρόσθετη στρατιωτική δράση στην περιοχή, ωστόσο τόνισε ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Από την πλευρά του, το Ιράν έχει θέσει επτά όρους για την επίλυση της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Enikos