Φρουρός έκανε παρατήρηση στη συνοδεία του υπουργού Άμυνας Χέγκσεθ στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου του 2026, στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Βετεράνων. Στρατιώτης της τιμητικής φρουράς προέβη σε αυστηρή παρατήρηση προς μέλη της συνοδείας του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επειδή γελούσαν, συνομιλούσαν και φωτογραφίζονταν στον χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό στο Άρλινγκτον

Ο στρατιώτης, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία περιπολίας μπροστά από τον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, σταμάτησε την πορεία του και στράφηκε προς την ομάδα, φωνάζοντας δυνατά. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν μια ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή». Η παρατήρηση έγινε καθώς η ομάδα αποχωρούσε από τον χώρο, μετά τη λήψη φωτογραφιών.

Μερικά μέλη της ομάδας είχαν αρχίσει να γελούν και να κουβεντιάζουν μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, γεγονός που ώθησε τον στρατιώτη να παρέμβει και να τους επιπλήξει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνονται μέλη της συνοδείας να στρέφονται προς τον στρατιώτη μετά την παρέμβασή του και στη συνέχεια να απομακρύνονται, συνεχίζοντας την πορεία τους.

Η παρουσία του υπουργού Άμυνας και της συνοδείας του

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στεκόταν και τραβούσε φωτογραφίες μπροστά από τον τάφο. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, Τζένιφερ, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ, καθώς και η ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια βοηθός Τάμι Ρανταμπάου. Η παρουσία τους στον χώρο ακολούθησε την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον για τον εορτασμό της Ημέρας των Βετεράνων.

Σημειώνεται ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια πρόσωπα συγκεκριμένα γελούσαν ή συνομιλούσαν. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν μπορεί να αποδοθεί με βεβαιότητα στον ίδιο τον Πιτ Χέγκσεθ.

Η επίσημη θέση του Πενταγώνου

Σχετικά με το περιστατικό, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Ο κ. Πάρνελ δήλωσε ότι «ο στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να τηρήσουν την ευπρέπεια».

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι «ο Υπουργός και ολόκληρο το Υπουργείο έχουν πάντα τιμήσει —και θα τιμούν πάντα— τις θυσίες που έχουν κάνει οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεών μας για να διατηρήσουν την Αμερική ασφαλή. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού αυτής της πανηγυρικής ημέρας, ένας στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να τηρήσουν την ευπρέπεια».

Η ιερότητα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη αποτελεί ένα από τα πιο ιερά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ. Συμβολίζει τον τελικό τόπο ανάπαυσης ενός άγνωστου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τιμητική φρουρά ακολουθεί ένα ιδιαίτερα αυστηρό πρωτόκολλο, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να διατηρούν χαμηλούς τόνους και να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό.

Ένας στρατιώτης που υπηρετεί στην «Παλιά Φρουρά» (The Old Guard), ή 3ο Σύνταγμα Πεζικού, φρουρεί τον τάφο όλο το 24ωρο, με βροχή ή λιακάδα, από το 1948. Ξένοι αξιωματούχοι, πρόεδροι, δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί επισκέπτονται συχνά τον Τάφο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Η παρέμβαση του στρατιώτη εντάσσεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διατήρηση της επισημότητας του μνημείου και δεν συνιστά επίσημη στρατιωτική ή πειθαρχική επίπληξη προς τον υπουργό Άμυνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit