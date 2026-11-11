Κόντρα Χατζηδάκη – Ακρίτα για τα ακίνητα: Απειλεί με αγωγές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Ξέσπασε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα, με αφορμή αναφορές της τελευταίας στην ακίνητη περιουσία του κ. Χατζηδάκη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν για τον αριθμό και τη φύση των ακινήτων του. Έκανε λόγο για «μυθολογία» και προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Οι ισχυρισμοί και η «μυθολογία»

Η σφοδρή αντιπαράθεση αφορά συγκεκριμένες αναφορές που κάνουν λόγο για την κατοχή 26 ή ακόμη και 40 ακινήτων από τον Κωστή Χατζηδάκη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτήρισε αυτές τις αναφορές ως παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση πως διαθέτει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό κατοικιών. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι εν λόγω ισχυρισμοί συνθέτουν μια «μυθολογία» γύρω από την περιουσιακή του κατάσταση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Με την ανάρτησή του, ο κ. Χατζηδάκης επιδίωξε να αποδομήσει αυτή την εικόνα, παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις για την προέλευση, τον τύπο και τον πραγματικό αριθμό των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να διασαφηνιστεί το τοπίο γύρω από το επίμαχο ζήτημα.

Οι διευκρινίσεις για την ακίνητη περιουσία

Στις διευκρινίσεις που παρείχε ο Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι η πλειονότητα των ακινήτων που του αποδίδονται είναι αγροτεμάχια. Αυτά τα αγροτεμάχια βρίσκονται στην ημιορεινή Κρήτη και αποτελούν κληρονομιά από τον πατέρα του. Ο ίδιος εξήγησε ότι πολλά από αυτά τα αγροτεμάχια γειτνιάζουν μεταξύ τους, ωστόσο εμφανίζονται ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες στα επίσημα αρχεία λόγω της ύπαρξης διαφορετικών τοπωνυμίων.

Πέρα από τα αγροτεμάχια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διευκρίνισε ότι άλλα τρία ακίνητα, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, αποτελούν επίσης οικογενειακή κληρονομιά. Το μοναδικό ακίνητο που, όπως υποστηρίζει, απέκτησε ο ίδιος με αγορά είναι ένα γραφείο, για το οποίο εξακολουθεί να αποπληρώνει δάνειο, γεγονός που υπογραμμίζει την προσωπική του οικονομική επιβάρυνση.

Διαφάνεια μέσω των δηλώσεων «πόθεν έσχες»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, τόσο τα κληρονομημένα όσο και το αγορασμένο γραφείο, περιλαμβάνονται αναλυτικά στις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αυτές οι δηλώσεις, όπως επεσήμανε, υποβάλλονται σε συστηματικό και ενδελεχή έλεγχο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της περιουσιακής του κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να αντικρούσει κάθε υπόνοια αδιαφάνειας ή απόκρυψης στοιχείων.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι οι καταθέσεις και οι επενδύσεις του έχουν υποστεί σημαντική μείωση σε σύγκριση με το έτος 2019. Αυτή η πληροφορία δόθηκε προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα της πραγματικής του οικονομικής κατάστασης, η οποία, όπως ανέφερε, δεν συνάδει με τους ισχυρισμούς περί μεγάλης και συνεχώς αυξανόμενης περιουσίας.

Προσωπική αναφορά και σαφής προειδοποίηση

Στην ανάρτησή του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε ονομαστικά στην Έλενα Ακρίτα. Εξέφρασε την επιθυμία του να πιστεύει πως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ενήμερη για τις προηγούμενες δημόσιες εξηγήσεις που είχε δώσει ο ίδιος σχετικά με την περιουσία του, πριν προβεί στις αναφορές της. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την προσδοκία του για καλύτερη ενημέρωση πριν από τη διατύπωση δημόσιων ισχυρισμών.

Η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ολοκληρώθηκε με μία σαφή και κατηγορηματική προειδοποίηση. Με τη φράση «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!», ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι στο εξής, σε περίπτωση ανάλογων ισχυρισμών που αφορούν την περιουσία του, η απάντησή του θα είναι άμεση και θα περιλαμβάνει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, μέσω αγωγών και μηνύσεων. Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί την πρόθεσή του να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψή του με όλα τα νόμιμα μέσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki