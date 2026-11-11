ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την κατάργηση ηλικιακών περιορισμών στην οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε τροπολογία με την οποία επιδιώκει την κατάργηση των ηλικιακών περιορισμών που ισχύουν για την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους. Το κόμμα τονίζει πως το υφιστάμενο ηλικιακό κριτήριο δημιουργεί διαχωρισμούς και αδικεί συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των συνταξιούχων και την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να υφίσταται ένα «προφανώς απαράδεκτο ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού». Αυτό το κριτήριο διαχωρίζει τους συνταξιούχους και αδικεί ορισμένες ομάδες, όπως εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ή το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, αλλά τους καταβάλλεται σύνταξη λόγω θανάτου.

Με την κατάθεση της τροπολογίας, το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην κατάργηση αυτού του ηλικιακού κριτηρίου, προκειμένου η οικονομική ενίσχυση να χορηγηθεί σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς διακρίσεις. Το κόμμα ξεκαθαρίζει πως η συγκεκριμένη παρέμβαση σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη βασική του πρόταση για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης τμηματικά, καθώς και τη συνεκτική και τεκμηριωμένη παρέμβασή του για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις.

Η πρόταση για την 13η σύνταξη

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για το ασφαλιστικό σύστημα, το κοινωνικό κράτος και την ανάγκη στήριξης των συνταξιούχων. Αυτή η παρέμβαση παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ιούλιο του 2026, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση με τίτλο «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο».

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η συγκεκριμένη σύνταξη προτείνεται να καταβληθεί τμηματικά σε δύο ετήσιες δόσεις, με την έναρξη της καταβολής να ορίζεται τον Ιανουάριο του 2027. Στόχος είναι η πλήρης χορήγηση της 13ης σύνταξης να ολοκληρωθεί στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του μέτρου. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την εν λόγω πρόταση και κατά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος στην ομιλία του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.).

Η στάση της κυβέρνησης και η αύξηση του επιδόματος

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι η κυβέρνηση, αρχικά, είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τη χορήγηση της 13ης σύνταξης. Μάλιστα, αναφέρεται πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε εκστομίσει τη θέση ότι ακόμα και αν υπήρχαν τα απαραίτητα χρήματα, δεν θα διοχετεύονταν στις συντάξεις.

Ωστόσο, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρουσιάσει, αυτό που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως «ανεπαρκές υποκατάστατο» της 13ης σύνταξης. Αυτό το υποκατάστατο ήταν η αύξηση του επιδόματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, από τα 300 στα 400 ευρώ. Πλέον, το επίδομα αυτό καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί το ηλικιακό κριτήριο αποκλεισμού.

Το περιεχόμενο της τροπολογίας

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τίτλος του σχεδίου νόμου είναι «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Το θέμα της τροπολογίας προσδιορίζεται ως «Κατάργηση ηλικιακών περιορισμών για τους δικαιούχους της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 5217/2025 – Κατάργηση εδαφίου στο άρθρο 20 του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου». Η τροπολογία αναφέρεται συγκεκριμένα στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του εν λόγω σχεδίου νόμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki