Μητσοτάκης: Οι επενδύσεις από το ελληνικό ταμείο καινοτομίας και υποδομών είναι απόδειξη ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει δραστικά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, στην ευρωπαϊκή εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας ICEYE. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία του Ταμείου. Η επένδυση αυτή συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία στην Ελλάδα της μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης της εταιρείας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής και εξαγωγής 150 δορυφόρων ετησίως. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περισσότερων από 230 θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Η στρατηγική επένδυση και οι διεθνείς συμμετοχές

Η χρηματοδότηση των 35 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την αγορά προνομιούχων μετοχών της ICEYE. Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο επενδυτικό γύρο, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα 485 εκατομμύρια ευρώ. Στον συγκεκριμένο γύρο συμμετέχουν και άλλα σημαντικά επενδυτικά σχήματα και φορείς.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στον ευρύτερο επενδυτικό γύρο βρίσκονται κρατικά επενδυτικά ταμεία από χώρες όπως το Κατάρ, η Γαλλία, η Πολωνία και η Φινλανδία. Επιπλέον, στη χρηματοδότηση συμμετέχουν και διεθνείς κολοσσοί όπως η BlackRock και η General Catalyst, υπογραμμίζοντας το διεθνές ενδιαφέρον για την ICEYE.

Νέα παραγωγική μονάδα και επέκταση δραστηριοτήτων

Η ICEYE, η οποία ήδη διαθέτει μια γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, προχωρά στον σχεδιασμό μιας νέας μονάδας στην Ελλάδα. Αυτή η νέα εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωμένες δυνατότητες, καλύπτοντας τη συναρμολόγηση, την ενσωμάτωση και τις δοκιμές δορυφόρων, καθώς και την κατασκευή υποσυστημάτων.

Η εταιρεία έχει ήδη ενεργή συμμετοχή στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας αναλάβει την κατασκευή των δύο πρώτων ελληνικών δορυφόρων τεχνολογίας SAR. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στον εγχώριο διαστημικό τομέα και την τεχνολογική της συνεισφορά.

«Μεγάλο άλμα» για την ελληνική οικονομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επένδυση ως ένα σημαντικό βήμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας, κάτι που συμβάλλει στην αναβάθμιση του οικονομικού της προφίλ.

«Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η επένδυση αποτελεί «την καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά», υπογραμμίζοντας την αλλαγή πορείας της χώρας.

Στρατηγικός και οικονομικός χαρακτήρας της επένδυσης

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η επένδυση έχει διπλό χαρακτήρα, τόσο στρατηγικό όσο και οικονομικό. Από οικονομικής πλευράς, το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία ICEYE, γεγονός που καθιστά την επένδυση συμφέρουσα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας για την ανάπτυξη της νέας παραγωγικής υποδομής συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού. Η δυνατότητα δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα, καθώς αυτές οι θέσεις μπορούν να συμβάλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ενίσχυση της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρωθυπουργό στις δυνατότητες που αποκτά η Ελλάδα στον διαστημικό τομέα. Τόνισε ότι η χώρα ενισχύει τη θέση της σε έναν τομέα με αυξανόμενη στρατηγική σημασία.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι ελληνικοί δορυφόροι, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε τροχιά, παρέχουν εικόνες και δεδομένα που είναι χρήσιμα για διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία και τη χαρτογράφηση της Επικράτειας, προσφέροντας σημαντικά εργαλεία για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos