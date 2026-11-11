Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί επίσημα τη Νέα Αριστερά σε εκλογική συνεργασία

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απηύθυνε επίσημο κάλεσμα για εκλογική συνεργασία προς τη Νέα Αριστερά, μέσω ανακοίνωσης της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής, με στόχο την υπέρβαση της ξεχωριστής πορείας και την αναζήτηση δρόμων εκλογικής συμμαχίας. Το κόμμα εκτιμά ότι η συνεργασία είναι πολιτικά εφικτή και ότι οι όποιες αποστάσεις μπορούν να γεφυρωθούν.

Το κάλεσμα για συνεργασία και η απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής

Το επίσημο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς τη Νέα Αριστερά για εκλογική συνεργασία αποτελεί πλέον ώριμο αίτημα στο εσωτερικό του κόμματος. Η τελική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια σημερινής συνεδρίασης της Εκλογικής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την πολιτική και εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ, την ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του και την ενίσχυση της παρουσίας του σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής τονίζεται ότι η συνεργασία είναι «πολιτικά εφικτή» και ότι οι «όποιες αποστάσεις μπορούν και πρέπει να γεφυρωθούν». Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη Νέα Αριστερά σε συντεταγμένο διάλογο, με την επισήμανση πως η ευθύνη όλων απέναντι στην κοινωνία επιβάλλει την αναζήτηση δρόμων εκλογικής συμμαχίας και την υπέρβαση της συνθήκης της ξεχωριστής πορείας.

Συγκρότηση Επιτροπής Συμμαχιών και Διεύρυνσης

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης της Εκλογικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε και μια νέα Επιτροπή Συμμαχιών και Διεύρυνσης. Την επιτροπή αυτή απαρτίζουν ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Δημήτρης Μελίδης και ο Χρήστος Λαμπρίδης.

Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύσει τις προσπάθειες για διεύρυνση και συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικά επεισόδια διασπάσεων και κατακερματισμού σε αυτόν τον πολιτικό χώρο.

Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία και οι αρνήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει στην ανακοίνωσή του ότι έχει καταθέσει «εδώ και καιρό -με συνέπεια και επιμονή- την πρότασή του για την προοδευτική συνεργασία». Στόχος αυτής της πρότασης είναι η ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η επίτευξη μιας προοδευτικής αλλαγής στη χώρα.

Στο ίδιο κείμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκαν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόταση. Με αυτή την άρνηση, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη των επιλογών τους.

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και η ενίσχυση του κόμματος

Με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στον σχεδιασμό του με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή του. Εκτιμά ότι το πρόγραμμά του προσφέρει απαντήσεις σε επείγουσες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αύξηση των εισοδημάτων, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, στην εξασφάλιση προσιτής στέγης και στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Η Εκλογική Επιτροπή δηλώνει ότι η υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι «απαραίτητη για να ανασάνει η κοινωνική πλειοψηφία». Επιπλέον, τονίζεται ότι ένας «ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δίνει δύναμη σε αυτές τις διεκδικήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για προγραμματικές συγκλίσεις και μια νικηφόρα προοδευτική προοπτική».

Κοινοβουλευτικό έργο και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ομάδας

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι συνεχίζει να ενισχύεται τόσο πολιτικά και οργανωτικά, όσο και κοινοβουλευτικά. Η κοινοβουλευτική του ομάδα έχει ενισχυθεί σε πρόσωπα και δυνάμεις, κάτι που διευρύνει τις δυνατότητες παρέμβασης και εκπροσώπησης της κοινωνίας.

Ως παράδειγμα του έργου της κοινοβουλευτικής ομάδας, αναδεικνύεται η πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα funds και τους servicers. Σε αυτή τη συζήτηση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις που οδήγησαν στην απόσυρση του άρθρου 23 του νομοσχεδίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki