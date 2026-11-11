Σε οριακή θέση ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τις αποκαλύψεις για τη μοριοδότηση της κόρης του

Σε οριακή θέση βρίσκεται ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς θεωρείται πλέον απίθανο να διατηρήσει τη θέση του στην κυβέρνηση. Οι τελευταίες αποκαλύψεις, που αφορούν τη μοριοδότηση της κόρης του λόγω φερόμενων «μαϊμού αθλητικών αγώνων», έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή και έχουν θέσει εν αμφιβόλω την παραμονή του στο κυβερνητικό σχήμα.

Το παρασκήνιο στο μέγαρο Μαξίμου

Τις τελευταίες ώρες, ένα «άγριο παρασκήνιο» εξελίσσεται εντός του μεγάρου Μαξίμου, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην τύχη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Πολλά κυβερνητικά στελέχη, καθώς και στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, εισηγούνται στον κύριο Μητσοτάκη την άμεση απομάκρυνση του κ. Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση. Η βασική τους αιτιολογία είναι ότι η «γενικότερη κατακραυγή» που έχει προκληθεί από την υπόθεση δεν είναι πλέον διαχειρίσιμη για την κυβέρνηση.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές που εκφράζουν μια διαφορετική άποψη. Υπάρχουν στελέχη που υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι «σημασίας» και ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί «η εσχάτη των ποινών» σε ένα κυβερνητικό στέλεχος για αυτή την υπόθεση. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, η κυρίαρχη άποψη που διαμορφώνεται είναι ότι το Μαξίμου δεν μπορεί να επιτρέψει στο θέμα να «σέρνεται» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι εξηγήσεις του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο ίδιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης έχει δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Ο κ. Τσαβδαρίδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «η κόρη μου δεν έκανε ποτέ χρήση μοριοδότησης». Με αυτή τη δήλωση, ο κυβερνητικός αξιωματούχος προσπαθεί να αποσαφηνίσει τη θέση του και να αντικρούσει τις κατηγορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πίεσης για τον ίδιο και την κυβέρνηση, καθώς οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη μοριοδότηση της κόρης του έχουν προκαλέσει ευρύτατο δημόσιο διάλογο και πολιτικές αντιδράσεις. Το περιεχόμενο των εξηγήσεων του κ. Τσαβδαρίδη αποτελεί ένα κεντρικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του από τις κατηγορίες περί αθέμιτης χρήσης μορίων.

Η θέση του υπουργείου και η στάση της ΕΛΑΣ

Σχετικά με την υπόθεση, ο κύριος Χατζηδάκης, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι «το θέμα διερευνάται». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις λεπτομέρειες της υπόθεσης και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία για τη διαλεύκανσή της. Η τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη δείχνει ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει τα αποτελέσματα της διερεύνησης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) έχει εκφράσει τη δική της θέση επί του θέματος, ζητώντας την αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Αυτή η απαίτηση από την πλευρά της ΕΛΑΣ προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον κ. Τσαβδαρίδη, καθώς προέρχεται από έναν θεσμικό φορέα. Η στάση της ΕΛΑΣ ενισχύει το κλίμα της «γενικότερης κατακραυγής» που αναφέρεται στο παρασκήνιο του Μαξίμου.

Προηγούμενα παραδείγματα και η ανάγκη για άμεση αντίδραση

Η κυρίαρχη άποψη εντός του Μαξίμου, που τάσσεται υπέρ της άμεσης αντιμετώπισης του ζητήματος, θυμίζει έντονα προηγούμενες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μια «ανάλογη βραδυπορία και ολιγορία» που είχε ταλαιπωρήσει την κυβέρνηση στο παρελθόν, στην περίπτωση με τον Λαζαρίδη. Η μνήμη αυτής της προηγούμενης εμπειρίας λειτουργεί ως παράγοντας πίεσης για την ταχεία λήψη αποφάσεων στην τρέχουσα υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Η κυβέρνηση φαίνεται να επιθυμεί να αποφύγει την επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων, όπου η καθυστέρηση στην επίλυση ενός θέματος είχε οδηγήσει σε παρατεταμένη ταλαιπωρία και αρνητική δημοσιότητα. Η ανάγκη να μην «σέρνεται» το θέμα του κ. Τσαβδαρίδη αποτελεί κεντρικό σημείο των συζητήσεων στο Μαξίμου, με στόχο την άμεση διαχείριση της κρίσης και την αποκατάσταση της εικόνας της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki