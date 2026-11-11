Σε κρίσιμη θέση βρίσκεται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς φέρεται να είναι ένα βήμα πριν την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση. Οι εξελίξεις αυτές προέκυψαν έπειτα από καταγγελίες που αφορούν την κόρη του και τον τρόπο με τον οποίο έλαβε μοριοδότηση στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για φερόμενη συμμετοχή της σε ομάδα χάντμπολ, στην οποία, όπως υποστηρίζεται, δεν συμμετείχε ενεργά.

Οι καταγγελίες για τη συμμετοχή στην ομάδα χάντμπολ

Σάλο έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τον προπονητή και γονείς αθλητριών της ομάδας νεανίδων της Πυλαίας. Σύμφωνα με αυτές, η κόρη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος του συγκεκριμένου σωματείου, το οποίο είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο σκοπός της φερόμενης αυτής ενέργειας ήταν να λάβει η κοπέλα μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένας εκ των καταγγελλόντων ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κοπέλα δεν είχε «καμία σχέση με το άθλημα». Πρόσθεσε πως «η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή την δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα».

Η μαρτυρία του προπονητή και η θέση της Ομοσπονδίας

Ο προπονητής της ομάδας υποστήριξε ότι η κόρη του υφυπουργού Ανάπτυξης δεν είχε καμία ουσιαστική συμμετοχή στις δραστηριότητες του σωματείου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, «το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε, έφυγε».

Περαιτέρω στοιχεία από το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή αναφέρουν ότι η κοπέλα, ενώ φοιτούσε σε σχολείο στην Αθήνα, φέρεται να είχε εγγραφεί σε ομάδα χάντμπολ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σήμαινε ότι για να είναι κανονική αθλήτρια, θα έπρεπε να μετακινείται κάθε Σαββατοκύριακο προκειμένου να παρακολουθεί τις προγραμματισμένες προπονήσεις της ομάδας. Επιβεβαιώνεται ότι το κορίτσι εμφανίστηκε σε κάποιους αγώνες, αλλά καθόταν στον πάγκο και δεν έπαιξε ποτέ κανονικά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ελλάδος.

Η πορεία της μοριοδότησης και οι επιπτώσεις

Η Χριστίνα Κοραή ανέφερε ότι η κοπέλα, με δικές της δυνάμεις και με 9.700 μόρια, πέρασε αρχικά σε σχολή που βρίσκεται στη Λάρισα. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν έκανε χρήση των μορίων των διακριθέντων αθλητών. Στη συνέχεια, έκανε αίτηση και έλαβε τα μόρια των διακριθέντων αθλητών, προκειμένου να λάβει επιπλέον 10% μόρια, με αποτέλεσμα να περάσει στο Παιδαγωγικό Ρόδου.

Παρόλο που έκανε αίτηση και πέρασε, το κορίτσι δεν πήγε στη Ρόδο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη θέση δεν επιλέγεται από τον επόμενο επιλαχόντα σε περίπτωση που μείνει κενή, αλλά παραμένει άδεια. Αυτό υποδηλώνει ότι στέρησε τη θέση αυτή από έναν άλλο υποψήφιο σπουδαστή που θα μπορούσε να την είχε διεκδικήσει.

Περαιτέρω αποκαλύψεις για την υπόθεση

Η Χριστίνα Κοραή ανέφερε επίσης ότι γύρω στα 13 παιδιά ήθελαν να κάνουν μεταγραφή σε άλλη ομάδα. Ο λόγος ήταν ότι κάποια από αυτά πήραν λιγότερα μόρια, διότι η φερόμενη συναθλήτριά τους πήρε αυτά που δικαιούνταν. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία προσθέτουν στην πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, οδηγώντας τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη, σε μία δύσκολη θέση εντός της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit