Ένταση στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής μεταξύ Καιρίδη και Μάντζου

Μεγάλη ένταση επικράτησε στον αέρα του Real FM 97,8, κατά τη διάρκεια συζήτησης μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου. Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε όταν ο κ. Καιρίδης απευθύνθηκε στον κ. Μάντζο χρησιμοποιώντας τη φράση «περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του κ. Μάντζου, ο οποίος ζήτησε επιτακτικά από τον συνομιλητή του να ανακαλέσει.

Η αρχή της έντασης στον Real FM

Η μεγάλη ένταση που σημειώθηκε στον αέρα του Real FM 97,8 είχε ως αφορμή μια συγκεκριμένη φράση του Δημήτρη Καιρίδη, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, προς τον Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Καιρίδης χρησιμοποίησε την έκφραση «περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια», γεγονός που προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του κ. Μάντζου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε με επιτακτικό τρόπο από τον κ. Καιρίδη να ανακαλέσει την αναφορά του, τονίζοντας ότι δεν θα του πει εκείνος αν φοράει παντελόνια. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον κ. Μάντζο να επιμένει στην ανάκληση της φράσης.

Το πλαίσιο της συζήτησης για τα εθνικά θέματα

Η ένταση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που αφορούσε σημαντικά εθνικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι συζητούσαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας.

Επίσης, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι έρευνες που διεξάγει το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo», καθώς και η γαλλική ρηματική διακοίνωση που είχε αποσταλεί προς την Τουρκία. Τέλος, αναφορά έγινε και στην τουρκική NAVTEX, η οποία αποτελεί συχνά θέμα τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Οι θέσεις του Δημήτρη Καιρίδη

Ο Δημήτρης Καιρίδης, εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά, χωρίς να υπάρξει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως θετική και έκανε λόγο για ουσιαστική ακύρωση στην πράξη του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Καιρίδης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Είπε συγκεκριμένα: «Με το ίδιο θάρρος που εγώ προσωπικά αναγνώρισα πριν από δύο εβδομάδες ότι η επικύρωση του τουρκολιβυκού είναι μια αρνητική εξέλιξη, περίμενα και από σας να φοράτε παντελόνια και να έχετε το θάρρος να πείτε ότι είναι μια επιτυχία».

Οι ενστάσεις του Δημήτρη Μάντζου

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Μάντζος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι υπάρχουν σοβαρά και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση. Ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η Αθήνα είχε γνώση εκ των προτέρων για την έκδοσή της, εάν είχε συμφωνήσει με το περιεχόμενό της και εάν γνώριζε το ακριβές κείμενό της πριν την αποστολή της.

Οι ερωτήσεις του κ. Μάντζου υπογράμμιζαν την ανάγκη για διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε τόσο ευαίσθητα εθνικά ζητήματα, όπως η γαλλική παρέμβαση προς την Τουρκία.

Κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και προσωπικοί χαρακτηρισμοί

Η ένταση κορυφώθηκε μετά τη δήλωση του κ. Καιρίδη για τα «παντελόνια». Η απάντηση του κ. Μάντζου ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους: «Σας επιστρέφω άμεσα αυτό που είπατε και καλό είναι να το ανακαλέσετε. Δεν θα μου πείτε εμένα αν φορώ παντελόνια, κ. Καιρίδη».

Παρά την επιμονή του κ. Μάντζου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ δεν υποχώρησε από τη θέση του. Ο κ. Μάντζος επανήλθε ζητώντας του εκ νέου να ανακαλέσει, δηλώνοντας: «Όχι, σας ζητώ να ανακαλέσετε γιατί γίνεται πολύ προσωπικό και ειδικά σε εθνικά ζητήματα, κ. Καιρίδη. Είναι ντροπή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλειοψηφίας να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι το δημοκρατικό σας φρόνημα, κ. Καιρίδη, συνολικά της Νέας Δημοκρατίας. Σας εκφράζει συνολικά. Συγχαρητήρια, να σας χαίρονται!»

Ο Δημήτρης Καιρίδης συνέχισε να μιλάει σε υψηλούς τόνους. Απαντώντας στον κ. Μάντζο, είπε: «Κύριε Μάντζο, με προκαλέσατε και είμαι αναγκασμένος να σας απαντήσω στην ίδια γλώσσα. Επιτρέψτε μου, τώρα μιλάω εγώ!»

Με πληροφορίες από: Topontiki