Ο Αλέξης Τσίπρας για τις δυσκολίες των ψαράδων και το πρόγραμμα Leader

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, μέσα από ανάρτησή του, έθεσε στο επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ψαράδες στην καθημερινότητά τους. Εστίασε στο αυξημένο κόστος του πετρελαίου, στις χαμηλές τιμές πώλησης των αλιευμάτων, καθώς και στην απουσία αποζημίωσης για τα σκισμένα δίχτυα, περιγράφοντας το μεροκάματο των επαγγελματιών του κλάδου ως «δύσκολο».

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση του προγράμματος Leader, καταγγέλλοντας την πρόβλεψη για προμήθεια γιοτ, ένα πρόγραμμα που, όπως υπογράμμισε, προορίζεται για τους αλιείς. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την αλιεία και τη σύσταση Επιμελητηρίου Επαγγελματιών Αλιέων.

Οι καθημερινές προκλήσεις των ψαράδων

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε με λεπτομέρεια το δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες. Όπως σημείωσε, άλλοτε η ψαριά δεν είναι καλή, ενώ όταν είναι, οι τιμές των αλιευμάτων πέφτουν σημαντικά. Αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί «τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης στην πιο άδικη μορφή του».

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στο κόστος του ναυτιλιακού πετρελαίου, το οποίο, όπως δήλωσε, έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Στις δυσκολίες προστίθεται και το γεγονός ότι όταν σκίζονται τα δίχτυα, οι ψαράδες χάνουν όχι μόνο την ψαριά τους, αλλά και το βασικό εργαλείο της δουλειάς τους, χωρίς να προβλέπεται καμία αποζημίωση για αυτή την απώλεια.

Η υπόθεση του προγράμματος Leader και η καταγγελία για διαφθορά

Ο κ. Τσίπρας αντιπαρέβαλε τις δυσκολίες που βιώνουν οι αλιείς με την υπόθεση του προγράμματος Leader. Στην ανάρτησή του, έκανε λόγο για «πρόβλεψη για τον Κουλκουδίνα για προμήθεια γιοτ με το πρόγραμμα Leader», τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προορίζεται για τους αλιείς. Αυτή η αναφορά συνδέει την καταγγελία με τη γενικότερη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Κατά τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., η διαφθορά αποτελεί έναν παράγοντα που αφήνει εκτός στήριξης παραγωγικές ομάδες. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι από αυτή την κατάσταση επηρεάζονται οι αλιείς, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, αλλά και οι βιοτέχνες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται ο τόπος πρέπει να ξεκινήσει από την πάταξη της διαφθοράς, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε αυτήν.

Προτάσεις για την ενίσχυση της αλιείας

Ως επόμενο βήμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την αλιεία. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των ζητημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες ψαράδες και στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Επιπλέον, ο κ. Τσίπρας εισηγείται τη δημιουργία ενός Επιμελητηρίου Επαγγελματιών Αλιέων. Το επιμελητήριο αυτό, σύμφωνα με την πρότασή του, θα πρέπει να απαρτίζεται από εκλεγμένους αντιπροσώπους. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να συμμετέχουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες στη χάραξη της πολιτικής για τον κλάδο τους, διασφαλίζοντας ότι «θα συνεχίσουν να πλέουν καΐκια με την ελληνική σημαία σε Ιόνιο και Αιγαίο».

Με πληροφορίες από: Newsit